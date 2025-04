Una manifestación muestra su rechazo al rearme y pide "destinar ese dinero a los derechos humanos y sociales"

LOGROÑO 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Foro Social de La Rioja ha celebrado este jueves por la tarde "la primera de muchas" manifestaciones por la paz para mostrar su rechazo al rearme y pedir que ese dinero se destine "a los derechos sociales y a los derechos humanos". Piden también velar "por una seguridad europea pero en conjunto, no de forma aislada" y "sin guerras" porque "no conducen a nada".

La convocatoria ha comenzado a las 19,00 horas frente a la Delegación de Gobierno. A pesar de una lluvia intermitente, los manifestantes -alrededor de un centenar- han salido a la carretera tras una pancarta en la que se podía leer 'Contra el rearme por los derechos humanos'. La movilización ha llegado también a Avenida Portugal.

Los portavoces, Isabel Cano y Julio Martínez, han criticado "los 800 mil millones de euros que quieren invertir" para lo que "ellos llaman seguridad" pero "la impresión que nos da es que detrás de todo esto hay un negocio armamentístico brutal".

"Y a costa de esto -prosiguen- vamos a perder un montón de derechos y no se van a respetar los derechos humanos pero tampoco los de educación, de sanidad...".

Ante ello solicitan "que nos digan qué es esa seguridad porque todo esto no responde más que a un deseo de las armamentísticas para que les compremos armas que están en desuso".

La respuesta que "proponemos" desde el Foro Social es "muy clara. Usar el diálogo. La guerra no arregla nunca nada y la prueba es Ucrania".

"Hay que valorar la seguridad europea pero en conjunto, no de forma aislada, cada país haciendo el ridículo. Europa es lo que es gracias a su estado de bienestar y eso es lo que no podemos perder para meternos en una aventura belicista que no conduce a nada".

Finalmente -insisten- "hay que invertir en derechos sociales y en en derechos humanos. No hay derecho que pensemos en comprar fusiles aquí con el genocidio que está pasando en Palestina. Lo que hay que hacer es oponerse a eso y oponerse también a la invasión de Putin a Ucrania".