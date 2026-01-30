Una manifestación pedirá el embargo de armas y la ruptura total de relaciones con Israel este sábado en Logroño

Manifestación de Amistad Palestina La Rioja para seguir exigiendo al gobierno español el fin de todo tipo de relaciones, institucionales, comerciales, culturales, con el gobierno de Israel. - AMISTAD PALESTINA LA RIOJA

LOGROÑO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Amistad con Palestina La Rioja se une a la convocatoria de la RESCOP "para seguir exigiendo al gobierno español el fin de todo tipo de relaciones, institucionales, comerciales, culturales, con el gobierno sionista de Israel" con una manifestación que partirá este sábado, 31 de enero, a las 18,00 horas desde el Parlamento de La Rioja. "Luchar por la libertad de Palestina es luchar por la libertad de todos los pueblos".

Pese al llamado "alto el fuego", Israel "ha asesinado a más de 400 personas palestinas, ha seguido bombardeando, ha bloqueado la entrada de ayuda humanitaria y ha convertido el invierno en otra arma de guerra".

En la Franja de Gaza, niñas y niños "están muriendo de frío, mientras la lluvia y el viento inundan tiendas precarias donde sobreviven personas desplazadas una y otra vez, después de haber perdido sus casas, sus barrios, sus familias".

Como explican los convocantes en una nota de prensa, "el genocidio continúa también en Cisjordania, donde la extrema violencia de los colonos armados, protegidos por el ejército israelí, se ha intensificado como nunca". Pueblos enteros "están siendo destruidos, las detenciones arbitrarias se multiplican y la limpieza étnica avanza día a día".

"Dos años de exterminio retransmitido en directo y del colapso del derecho internacional tienen consecuencias globales".

Aún así y frente a décadas "de violencia, cárcel, exilio y muerte, el pueblo palestino resiste. Nuestra presión popular ha dado algunos resultados. Desde barrios, universidades, centros de trabajo y espacios culturales, los pueblos estamos diciendo alto y claro que no vamos a normalizar relaciones con un Estado genocida".

Ante ello, prosiguen, "nuestros líderes políticos deben oír este clamor popular y romper todo tipo de relaciones con el estado sionista de Israel. ¡Basta ya de impunidad, de genocidio permitido y aplaudido, Palestina resistirá!".

Por esta situación "volvemos a salir a las calles de Logroño para denunciar 78 años de colonización, ocupación militar, apartheid y genocidio del régimen sionista de Israel contra el pueblo palestino. Porque la impunidad continúa. Porque las complicidades continúan. Y porque la solidaridad no se detiene".

De igual manera, finalizan, "no podemos abandonar la lucha, no podemos olvidar a los palestinos y palestinas que llevan tantas décadas resistiendo. Tenemos que gritar más fuerte para que aquellos que todavía no han oído el grito de Palestina".