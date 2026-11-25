LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación por el 25N, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, convocada por la recientemente constituida Coordinadora Feminista de La Rioja -formada por CNT, CCOO, Gylda, IU, Kirke, Mujeres Progresistas, Plataforma 8 de Marzo, PCE, PSOE, UGT y USO-, ha reclamado acabar con "la violencia contra la mujeres".

La marcha se ha iniciado en los Juzgados de Logroño, en la calle Murrieta, ante "la desprotección judicial, la falta de medidas eficaces y los obstáculos para acceder a la justicia", para continuar por Gran Vía y concluir en el paseo del Espolón, donde se ha leído un comunicado. Previamente, en la puerta de los juzgados se han dado a conocer algunos ejemplos de lo que, las organizadoras, han calificado de "violencia institucional".

Tras su lectura, y antes de la marcha, Isabel Blanco e Isabel Ilzarbe, que ha actuado como portavoces del colectivo, han exigido que

"de una vez por todas se elimine la violencia contra las mujeres, que se ejerce simplemente que por el hecho de ser mujeres". "Esto es una lacra social y la solución viene precisamente de la sociedad y las instituciones", han asegurado.

"Todos unidos, todas y todos, tenemos que erradicar ya esta lacra de nuestra sociedad", porque han señalado que "es inviable hoy en día que una mujer, simplemente que por el hecho de ser mujer, sufre esta violencia".

Han destacado que "venimos unidas precisamente varias asociaciones, sindicatos, partidos políticos, porque esto es un problema social en el que tenemos que afrontar todas y todos de una vez por todas". "No se puede negar es que no haya violencia contra las mujeres, por lo que no podemos consentir que desde ciertos ámbitos no se reconozca la violencia contra la mujer y sobre todo que se diga que todas estas medidas que intentamos poner en marcha, que defendemos, que de repente se vayan a quedar en nada". Nosotros no podemos estar para nada de acuerdo con esto.

Las portavoces del colectivo han señalado que iniciar la manifestación en el juzgado, "no es casual", ya que "hemos denunciado en varias ocasiones, que aquí, como en otros territorios españoles, se produce una violencia que es muy grave, que es la violencia institucional machista".

"No vemos soluciones, no vemos que haya un interés real por solucionarla, porque de hecho, incluso en comparecencias ante los medios desde este Palacio de Justicia, se ha dicho que esa violencia no existe y por eso hemos querido este año empezar aquí y poner el acento en este tipo de violencia precisamente porque creemos que es un problema grave para nuestra región", han concluido.

La protesta ha estado encabezada con la pancarta, 'Contra la violencia, mujeres unidas. Contra el patriarcado, feminismo organizado', además de otra en la que se podía leer 'Juntas contra el odio. Ni un paso atrás".

Durante la manifestación se han proferidos gritos del estilo "no es un caso aislado, es violencia de estado"; "no es no, lo demás es violación"; "con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca"; o "si tocan a una, nos tocan a todas".

MANIFIESTO

Una vez concluida la protesta se ha leído el manifiesto por representantes de la Coordinadora Feminista de La Rioja, en el que han destacado que "nos unimos para hacer frente común ante el patriarcado y ante un sistema que nos oprime. La violencia contra nosotras tiene muchas caras y debemos combatirlas unidas".

"Hemos comenzado nuestra marcha poniendo el foco en la violencia institucional, una crueldad a la que se enfrentan mujeres y menores que ya sufren violencia machista. La revictimización en los juzgados, la denegación de órdenes de protección y la impunidad cuando los maltratadores las quebrantan, pueden llevarnos al escenario más salvaje: el feminicidio", han lamentado.

Han puesto el foco en las asesinadas, 47, así como han recordado que en 2025 los juzgados recibieron más de 204.300 denuncias por violencia de género en todo el país, de ellas 1.153 en La Rioja. "El aumento constante de las denuncias demuestra que cada vez más mujeres rompen el silencio y nos obliga a reconocer que esta violencia es mucho más extensa de lo que queríamos ver", han señalado.

Por otra parte, han lamentado la violencia vicaria, "ejercida contra lo que más queremos las mujeres, para hacernos el máximo daño: nuestras hijas e hijos, y nuestros animales de compañía". "Desde 2013, 68 niñas y niños han sido asesinados en España por violencia vicaria, tres de ellos en lo que va de 2026. Con las mascotas ocurre lo mismo: se las amenaza, maltrata o mata para perpetuar el control sobre nosotras. Aunque ya existen sentencias que lo reconocen, seguimos sin una ley que lo regule, tras decaer su tramitación parlamentaria por el adelanto electoral. Exigimos que aprobar esta ley sea una prioridad inmediata".

La violencia sexual ha sido otro aspecto que han destacado en el manifiesto, sin olvidar la explotación sexual y reproductiva. "No debemos consentir que los lobis de la prostitución y la trata conviertan a nuestro país en el prostíbulo de Europa", han indicado, por lo que han reclamado "la aprobación urgente de la Ley Orgánica integral contra la trata para desarticular este negocio, combatir la demanda y garantizar protección y reparación a todas las víctimas, incluidas aquellas en situación de irregularidad administrativa".

Además, han señalado que "tampoco podemos olvidar la violencia específica que sufren las mujeres trans y personas no binarias percibidas como mujer. A pesar de los avances legales, nos enfrentamos a diario a una profunda violencia institucional, social y laboral que cuestiona nuestras identidades y vulnera nuestros derechos fundamentales".

"Exigimos el cumplimiento efectivo de las leyes, recursos reales para garantizar nuestra integridad y vidas dignas libres de toda transfobia y discriminación porque las mujeres trans tienen que estar reconocidas en todas las reivindicaciones y políticas feministas", han añadido.

Se han referido también a "la violencia sanitaria y la violencia obstétrica". "A esa desatención se suma la ofensiva de la derecha y la ultraderecha contra nuestros derechos sexuales y reproductivos: desde propuestas sin base científica como el supuesto 'trauma post-aborto' en Madrid, hasta el bloqueo de los registros de objetores en comunidades gobernadas por el PP para limitar el aborto en la sanidad pública, o el anuncio de Feijóo de reabrir el debate sobre las menores de 16 y 17 años". Alertamos de este "grave retroceso: abortar no es una concesión revocable, sino un derecho que debe garantizarse a través de la Seguridad Social, y nuestra salud no puede quedar al capricho de ninguna mayoría política".

Finalmente, han indicado que "no vamos a permitir que nuestras hijas crezcan creyendo que su destino es la subordinación ni que nos arrebaten la voz en las urnas. ¡No queremos volver al pasado, ni siquiera envuelto en filtros de redes sociales! A lo que tienen miedo es a nuestro voto. ¡Mujeres, votemos!".