Manzanos afirma que "seguiremos trabajando" para lograr una "verdadera coexistencia y convivencia" con el lobo

La consejera Agricultura de La Rioja, Noemí Manzanos, durante una reunión con sus homólogos de otras comunidades autónomas para abordar la situación de la gestión del lobo, en Santander - Nacho Cubero - Europa Press

LOGROÑO/ SANTANDER, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha afirmado que "desde el Gobierno de la Rioja trabajaremos lo mismo que hemos trabajado durante los últimos años, y en intentar contar con todas las herramientas posibles para gestionar el lobo para poder lograr una verdadera coexistencia y convivencia que en estos momentos no la tenemos".

Manzanos ha realizado estas manifestaciones en su participación, en Santander, en un encuentro sobre el lobo ibérico con la asistencia de consejeros de varias comunidades autónomas. Han acudido, además de la consejera riojana, sus homólogos de Cantabria, País Vasco, Galicia, Castilla y León, Aragón y Madrid, a los que se han sumado trasladando su apoyo al documento Andalucía, Murcia, Valencia, Canarias, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla.

Al encuentro se había invitado a todas las comunidades y también a la ministra del área, Sara Aagesen, que habría comunicado esta mañana que no acudiría, mientras que el consejero de Asturias ha rehusado a acudir por verlo como "electoralista".

En su intervención, Manzanos ha recordado que "La Rioja es una comunidad autónoma de pequeña dimensión, en comparación, nuestra cabaña ganadera con las demás comunidades autónomas loberas es menor, pero la problemática no deja de ser grande", ya que "desde 2021 hemos visto como las manadas de lobo se han multiplicado con un 50 por ciento, pasando de tener menos de 4 manadas a tener 6 manadas con más 7 lobos establecidos; cantidad que para La Rioja es desproporcionada".

Ha añadido que "hemos multiplicado por cinco el número de municipios con presencia evidente del lobo y multiplicado por tres el número de ataques medios por año, además de multiplicar por dos el número de reses muertas".

ACCIONES REALIZADAS

Ante ese panorama, "con el que se encuentran nuestros ganaderos en la sierra riojana", ha destacado que "nos hemos puesto a dar pasos", tales como en abril de 2025 "tras mucho trabajo realizado, desde 2023, con la modificación del listado del LESPRE, pudimos modificar toda nuestra normativa, nuestros listados de especies protegidas excluyendo al lobo de nuestra Ley de Biodiversidad, así como nuestras órdenes anuales de caza".

Manzanos, a continuación, ha explicado que "hemos intentado mejorar también la vida de nuestros ganaderos, construyendo más de una treintena de corrales antilobos, mejorando todo lo que tiene que ver con las actas, además de mejorar también las indemnizaciones que desafortunadamente tenemos que darles una vez que sufren ataques y daños, intentándonos acompañarlos en la medida de lo posible".

En este punto, la consejera ha lamentado que "hemos recibido también la contestación de la parte más proteccionista del lobo", hasta el punto de "recibir cinco recursos frente a nuestras órdenes de caza; todas y cada uno de ellos solicitaban cautelares y cada una de ellas han sido rechazadas".

Manzanos ha apuntado que "hemos recibido un contencioso recientemente frente a nuestro plan técnico de caza, cuyo proceso judicial se está iniciando y que esperemos siga el mismo paso que los otros cinco". Además, ha destacado que "nos hemos personado como comunidad autónoma frente a esa demanda en el Constitucional por el tema de la modificación de la Ley del desperdicio alimentario".

"Nosotros vamos avanzando como comunidad autónoma, como gestores cinegéticos, que es nuestra competencia; vamos avanzando de una manera intermitente en la medida de lo posible a medida que los cambios normativos y que las demandas judiciales nos lo van permitiendo", ha reseñado la consejera.

En este punto, Manzanos ha señalado que como administración "ponemos encima de la mesa de los ganaderos cuestiones de tribunales o de cautelares, pero los ganaderos exponen ataques continuos, daños psicológicos y miedo a tener que levantarte por la mañana y acudir a tu rebaño y descubrir que has sufrido un ataque; que no es comparable el lenguaje técnico con el que nosotros nos intentamos dirigir para que entiendan cuál es la situación".

Por esa razón, desde el Gobierno de La Rioja "no nos vamos a rendir" y "vamos a continuar dando pasos en la medida de lo posible". "Creemos que con esta relación y con las exigencias que estamos poniendo sobre la mesa del Ministerio, como que a solicitud de tantas comunidades autónomas convoque de una vez por todas una conferencia sectorial monográfica donde cada cual exponga la situación que conoce de cerca".

Todo ello, porque ha asegurado que "las comunidades autónomas somos las que escuchamos, en el día a día a nuestros ganaderos, por lo que tenemos, ahora, que exigir -al Ministerio- algo que es de derecho, que es que nos escuche, que nos reúna, que nos deje hablar y que toma en consideración en esa conferencia sectorial lo que nosotros decimos".

Manzanos ha indicado que "no podemos continuar así, porque tenemos que actuar ante la inacción que ha llevado en La Rioja a que desde 2021 hasta 2025 en los pueblos con presencia evidente del Lobo se haya reducido en un 25 por ciento la cabaña ganadera".

Para la consejera "creemos que tenemos la razón, porque no hay ningún concepto legal que diga en estos momentos que el lobo no puede ser una especie cinegética; creemos y hemos estudiado toda nuestra normativa y continuaremos dando pasos esperando que, pronto desde el Ministerio abran la puerta, cambien de tendencia y lo mismo desde la Unión Europea".