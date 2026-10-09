Manzanos compromete ayudas para el arranque de viñedo aunque no haya partida presupuestaria específica

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, ha asegurado hoy que habrá ayudas al arranque de viñedo en La Rioja aunque el proyecto de presupuestos para la comunidad no incorpore partida específica.

Manzanos, tras reiterar el compromiso del Gobierno de La Rioja en "ayudar al sector en el arranque del viñedo", ha explicado que "la sistemática de este tipo de ayudas permite no presupuestar al no conocer la cifra final".

Ha relatado cómo desde el Gobierno de La Rioja se está esperando el "visto bueno" de la Comisión Europea así como las hectáreas que permite arrancar y el pago máximo que establece.

En cualquier caso, ha asegurado, "el compromiso está ahí" y se hará "bien con medios propios, bien del Ministerio" de Agricultura, al que se intentará "solicitar", o de la intervención sectorial del vino.

El objetivo es que "todos" los viticultores riojanos que hagan ese arranque "puedan disponer de fondos"; pero, para eso, ha advertido, "tenemos que saber cuántas hectáreas permite la Comisión Europea arrancar, en concordancia con lo que acuerde el propio sector en la Interprofesional del Vino, y la máxima cuantía que permite".

Ha avanzado que desde el Gobierno de La Rioja se están realizando los cálculos para solicitar a la Comisión Europea el máximo importe por hectárea; pero ha evitado hablar de cifras "para no caer en engaños o ilusiones".

En cualquier caso, los cálculos se están realizando teniendo en cuenta el último reglamento delegado y basándose tanto en el coste por hectárea, que está entre 900 y 1.400 euros, como en la pérdida de renta.

Para la pérdida de renta anual se escoge un tramo de tres años y depende, ha indicado la responsable riojana, del tramo de años que la Comisión Europea deje escoger.

"Nosotros hemos escogido los mejores y, si nos dejan, será una cuantía más apetecible que si se eligen años de menos renta del agricultor", ha señalado.