Manzanos destaca la excepcionalidad de la cabaña ganadera y anima a seguir trabajando para favorecer relevo generacional

LOGROÑO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha participado en la celebración de la XXVIII Feria Ganadera de Villoslada de Cameros. Una cita en la que cada año se pone de relieve que la ganadería extensiva es esencial porque contribuye a fijar población en el medio rural, mantiene paisajes y razas autóctonas, y produce alimentos de alta calidad, además de ser una de las señas de identidad del sector primario de nuestra Comunidad.

Capellán ha estado acompañado por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, junto con la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana; el director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, y el alcalde de Villoslada de Cameros, Julio Elías, durante la visita al mayor encuentro de la ganadería extensiva de La Rioja. Un total de 1.522 cabezas de ganado se han reunido en este municipio del Camero Nuevo para la exhibición, venta y concurso, con el objetivo de fomentar y reivindicar la ganadería extensiva.

En esta esta edición han participado alrededor de 172 equinos, 90 bovinos y 1.260 ovinos, pertenecientes a 20 ganaderías. En lo relatico al vacuno ha predominado la raza Limousine, con sus cruces, además de otras como Fleckvieh. En equino, las cabezas han sido de raza Burguete, Hispano Bretón y sus cruces, mientras que en ovino han destacado las razas Berrichón y Churra.

En este marco, la consejera ha felicitado a los organizadores de esta feria de referencia y ha agradecido a los ganaderos riojanos su capacidad para sobreponerse a las adversidades, ya sean climatológicas, las enfermedades de los animales o el ataque del lobo, "y poder tener una cabaña ganadera con unas condiciones excepcionales. Os animo a seguir trabajando como hasta ahora y a ver el futuro en positivo, trasladándolo a las nuevas generaciones, para que podamos superar el reto del relevo generacional y podamos seguir celebrando esta feria otros 28 años más".

Los tratantes y operantes han realizado transacciones con los ganaderos del municipio desde primeras horas de la mañana. Ganaderos, veterinarios, tratantes, profesionales relacionados con la ganadería y un amplio público se han congregado en este día festivo de la cabaña ganadera para presenciar los singulares ejemplares, los tratos y otras tradiciones pastoriles, en una cita que también ha albergado el mercado de productos agroalimentarios de proximidad y útiles de ganadería.

Este encuentro está organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Villoslada de Cameros y cuenta con la colaboración de la Fundación Caja Rioja y CaixaBank. Además, esta feria es la cita ganadera con más tradición de la región y cuenta con la asistencia de la mayor parte de los tratantes que operan en la comunidad.

Sara Grandes León, mejor cabaña ganadera La XXVIII Feria Ganadera de Villoslada ha acogido el tradicional concurso que ha concedido premios en seis categorías, dotados con un total de 1.000 euros. El premio a la mejor yegua (Óscar Rincón), la mejor vaca (El Encinar), el mejor bovino menor de 2 años (Paula Sáenz), el mejor potro/a menor de 2 años (Borja Elías), la mejor cabaña ganadera (Sara Grandes) y el animal sobresaliente (Emilio Sánchez). El jurado ha estado presidido por la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, mientras que los vocales han sido los veterinarios de la Consejería, Luis Felipe Pérez y Ana Lobato, y el ganadero de Viniegra de Abajo, Gregorio Lázaro.