Mapa, brújula y ganas de aventura, requisitos de la IV Raid Tierra de Cameros que unirá deporte y naturaleza en Soto

Mapa, brújula y ganas de aventura, requisitos de la IV rail Tierra de Cameros que unirá deporte y naturaleza en Soto - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mapa, brújula en mano y ganas de aventura. Estos son los tres ingredientes fundamentales que se solicitan para participar en la cuarta edición del Raid Tierra de Cameros, una prueba deportiva 'non stop' que se celebrará el fin de semana del 21-22 de marzo en el entorno de Soto en Cameros y que combina diferentes disciplinas deportivas para disfrutar del deporte en plena naturaleza.

En concreto, las disciplinas que marcarán esta edición serán, en primer lugar, la orientación ya que en todas las secciones los equipos deberán avanzar con la única ayuda de un mapa y una brújula, el trekking, gracias a una gran variedad de terrenos en las etapas con bosques, montaña, senderos, monte a través, una parte de MTB, con desniveles importantes pero con paisajes únicos, cuerdas y barranco, tiro con arco y espeleología.

La prueba está organizada por NonStop Aventura y será la cita inaugural de la Liga Europea de Carreras de Aventura (ARWS Europa) 2026.

TRES CATEGORÍAS

La prueba contará con tres categorías. Por un lado la denominada 'ARWS EUROPE', con una duración máxima de 30 horas y con equipos que deberán ser de 4 personas y mixtos. Los equipos participantes en esta categoría tendrán la posibilidad de realizar el recorrido de RTC2026 completo y optarán a los premios oficiales de la categoría ARWS EUROPE.

Todos los equipos puntuarán para el ranking de la ARWS (por ser equipos mixtos de 4 personas). También lo harán para la ARWS EUROPE, en un ranking único, junto con los equipos de las categorías EXPEDICIÓN y AVENTURA.

También se incluye la categoría 'EXPEDICIÓN'. También de un máximo de 30 horas, con equipos de 2 o 3 personas (mixtos, femeninas o masculinas) y la última la 'AVENTURA', con un máximo de duración de 15 horas y también equipos de 2-3 personas (femenina, masculina, mixta).

SEGUIMIENTO EN VIVO

Como explican desde la organización, el sistema de seguimiento en vivo se llevará a cabo a través de 'NonStop Tracking', el sistema integral de geolocalización que informa en tiempo real de la posición y el avance de los equipos en carrera. Para ello, sólo es necesario disponer de un dispositivo con conexión a Internet.

Con esta aplicación, los seguidores y familiares podrán saber la situación de los equipos en todo momento, ver el ranking en tiempo real, ver el track de los equipos, visualizar las diferentes elecciones de ruta de cada equipo, hacer comparaciones entre equipos favoritos, visualizar los mapas específicos de carrera (los que usan los corredores).

¿CÓMO SE DESARROLLARÁ LA PRUEBA?

El organizador de la carrera y director técnico, Urtzi Iglesias, ha explicado que será el propio día 21 de marzo cuando todos los participantes, a las 08,00 horas en Soto en Cameros, recibirán un mapa con unos puntos concretos marcados por los que tendrán que ir pasando para completar todo el recorrido.

Aunque como ha indicado "no podemos dar mucha información del recorrido" este tipo de deportes busca montañas, terrenos, lugares con poca población... y justamente el Camero Viejo es un escenario espectacular para ello. Todo el recorrido, indica, lo sabrán el día de la inauguración pero sí que ha desvelado que pasarán por localidades como Leza del río Leza, Hornillos, Ajamil, San Román, Terroba...

En la actualidad, y aunque las inscripciones permanecerán abiertas hasta el domingo, 1 de marzo, ya hay 64 equipos apuntados. Alrededor de 200 participantes en las tres categorías y que llegan tanto de España como de otros lugares europeos.

"MOSTRAR LA IMPORTANCIA DEL CAMERO VIEJO"

En la presentación también ha formado parte el director gerente de Fundación Rioja Deporte, Jesús Rioja, quien ha explicado que "aunque es la primera vez que colaboramos con ellos de forma directa, lo hacemos porque nos parece una prueba muy importante de carácter internacional que puede servir para mostrar los valores y la importancia del Camero Viejo. Este tipo de eventos benefician al ámbito rural".

Finalmente, el alcalde de Soto en Cameros, Pedro Cristóbal, ha asegurado que para una localidad como ésta, "es un evento muy importante. Somos un pueblo pequeñito de la sierra riojana pero unir deporte, naturaleza y turismo ayudará a que siga un poco vivo. La zona del Camero Viejo está por descubrir y este tipo de eventos, fuera de la época estival, ayuda a mantener la actividad hostelera y hotelera de la zona.

Tras la celebración de este evento, la actividad quedará cerrada a las 14,00 horas del domingo, 22 de marzo. A las 14,30 horas tendrá lugar la entrega de premios y a partir de las 15,00 horas habrá una comida popular con los participantes.

El ganador de la primera categoría conseguirá la plaza para el campeonato europeo de aventura que se celebrará en el mes de agosto en Dinamarca.

Toda la información del Raid se puede conocer en: https://www.nonstopaventura.com/tierradecameros