En marcha una nueva edición del Concurso de Fotoperiodismo del Parlamento para ensalzar "la mirada" de sus profesionales

La presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago, en la presentación de este nueva edición junto al presidente de la AiG de La Rioja, Óscar Solorzano - EUROPA PRESS

LOGROÑO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja y la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión han convocado la XIII edición del Concurso de Fotoperiodismo Parlamento de La Rioja con el que quieren reconocer la labor de los profesionales del fotoperiodismo en la Comunidad de la Rioja y premiar las mejores imágenes obtenidas por estos a lo largo de 2025.

Una manera de reconocer la "importante labor" de los fotoperiodistas de la región que "nos ayudan a tomar conciencia, revivir los momentos más significativos y la historia más esencial de nuestra tierra este último año".

Así se ha expresado la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago, en la presentación de este nueva edición junto al presidente de la AiG de La Rioja, Óscar Solorzano. Un premio que también ayuda a dignificar esta profesión, "que ofrece una labor silenciosa pero verdaderamente poderosa".

Como ha destacado, los informadores gráficos son los ojos y la mirada con la que una sociedad se observa y reconoce a sí misma. Sin el testimonio gráfico, "la percepción de lo que acontece sería muy limitada y perdería la inmediatez del testimonio visual, por eso este concurso quiere premiar las imágenes más destacadas en ese ámbito y que mejor conjugan la realidad riojana con la actualidad".

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

En esta nueva edición podrán participar los reporteros gráficos y profesionales de televisión que abordan la realidad informativa riojana a través de la imagen fotográfica y el video. En la categoría de fotografía, se concederán tres premios: el primero estará dotado con una placa conmemorativa y 1000 euros; el segundo premio obtendrá 500 euros y placa conmemorativa y, el tercero, 250 euros y una placa conmemorativa.

En la categoría de video, se entregará un primer premio dotado con 1.000 euros y placa conmemorativa. Cada autor podrá concurrir con hasta tres trabajos de minuto y medio de duración, en calidad HD 1.080 p.

En la categoría de fotografía, las imágenes se presentarán en formato JPEG, siempre con un tamaño máximo de 4.000 píxeles horizontal o vertical y en modo de color RGB y un tamaño máximo de archivo de 6.000 Kb. Cada participante presentará un máximo de 10 fotografías de tema libre, seleccionadas entre las más destacadas que haya tomado en 2025.

En ambas categorías, las imágenes deberán reflejar hechos ocurridos a lo largo de 2025 en la Comunidad Autónoma de La Rioja o relativos a esta.

El plazo de presentación de las imágenes, tanto fotográficas como de video, irá del 1 al 30 de enero de 2026, según reza en las bases que se pueden consultar tanto en la web del Parlamento de La Rioja (parlamento-larioja.org) como en la pagina de la AiG (aigrioja.com) y los originales deben enviarse al mail aig@aigrioja.com, bien adjuntando el material o proporcionando un enlace del que pueda descargarse, indicando en el asunto XIII Premio Parlamento de La Rioja de Fotoperiodismo. En el texto se detallará el nombre y DNI y datos de contacto del autor.

Como ha explicado Solorzano, se ha realizado un pequeño ajuste en las bases para permitir que cualquier reportero de televisión pueda presentarse al certamen aunque los derechos de autor o la propiedad de las imágenes sea compartida con su medio de comunicación. La entrega de premios está prevista para el miércoles 4 de febrero.

ASOCIACIÓN DE INFORMADORES GRÁFICOS

La Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión de La Rioja (AiG) representa, defiende y promociona los intereses de los fotoperiodistas riojanos desde 1993.

Esta asociación trabaja para que se reconozca el papel que los informadores gráficos de prensa y televisión desempeñan en favor de la sociedad y en favor del derecho de ésta a la información del que son depositarios.

La AiG ha cumplido así más de 30 años en los que ha desarrollado iniciativas de alcance público como las exposiciones anuales de las mejores imágenes tomadas cada año por sus asociados y la posterior edición del anuario fotográfico. Además han promovido los homenajes a los principales reporteros riojanos y la celebración de jornadas monográficas sobre asuntos de interés profesional, como los derechos de autor o los límites en los que se mueve su actuación profesional, entre otras actividades.

Cuando hay material suficiente, las Asociación organiza Mercafoto, un mercado solidario en el que se ponen a la venta las mejores imágenes recogidas por sus miembros en los últimos años, cuya recaudación sirve para apoyar la labor de entidades benéficas como la Cocina Económica de Logroño, la Cruz Roja o el Banco de Alimentos, ofreciendo así una vertiente solidaria de su trabajo y reivindicando el valor documental e informativo de la fotografía.

JURADO DEL CONCURSO

Como el objetivo del concurso es premiar los mejores ejemplos de fotoperiodismo y el interés informativo de la fotografía, el jurado está mayoritariamente compuesto por fotógrafos, periodistas y profesionales de la imagen, así como un representante del asociación y un representante del Parlamento de La Rioja. En esta edición formarán el jurado.

XURXO LOBATO

Xurxo Lobato es un fotógrafo gallego, cuya labor profesional, desde 1980 hasta 2004 ha estado vinculado al periódico La Voz de Galicia, donde llegó a ser redactor jefe, al tiempo que ha colaborado con medios nacionales e internacionales de primer nivel como Cambio 16, Vogue, Elle, Telva, Geo, La Vanguardia, el Periódico o Dier Spiegel, National Geographic o Viajar, entre otros muchos. En el año 2003 recibió el premio Ortega y Gasset que concede El País, por su imagen del hundimiento del Prestige.

Es académico numerario de la Real Academia Gallega de las Bellas Artes, Iicenciado en Geografía e Historia, especializado en Historia Contemporánea, Comisario del Premio Ksado de fotografia de la Diputacion da Coruña, y Premio Artes Plásticas de la Cultura Galega Xunta de Galicia 2020. El concurso de fotografía que convocan los Amigos del IES Monelos, lleva su nombre.

SOFÍA MORO

La fotógrafa Sofía Moro es insignia de Oro de AiG en 2023, y retratista reconocida a nivel nacional. Se considera una fotógrafa muy documental, que cuenta historias con sus fotografías, interesada por las fotografías que son capaces de conmover y emocionar. Ha trabajado del 93 al 2000 en la Agencia Cover, realizando fotografía de prensa y revistas y, desde 2001, Sofía trabaja como freelance para El País Semanal y Vanity Fair, y colabora con otras publicaciones como Vogue, Marie Claire o Harper's Bazaar. Los tres retratos publicados por la revista Matador llevan su firma.

INGRID FERNÁNDEZ

Ingrid Fernández de Juana es Licenciada en Comunicación Audivisual y fotógrafa de prensa en el periódico El Día de La Rioja, donde ha cubierto la actualidad informativa riojana de los últimos años. Antes lo hizo en el Diario de Burgos y desde 2004 en Noticias de La Rioja y el Día de La Rioja. Como socia de AiG ha participado con sus imágenes en las diferente actividades de la Asociación de Informadores Gráficos y en anteriores ediciones de este premio, del que resultó ganadora en la edición de 2021 por una delicada y la vez impactante imagen de la pandemia en su momento más duro. También fue merecedora de un segundo premio en la edición siguiente de 2022.

GUILLERMO AÍSA

Licenciado en Ciencias de la Información. Se inició como reportero de prensa en 1991 en el diario Baleares firmando texto y fotos de las informaciones que elaboraba. Trabajó en La Voz de La Rioja, ejerció como corresponsal de la Agencia Servimedia y ha dirigido en distintas etapas publicaciones como Economía Riojana y la revista turística La Rioja Tour. Después de trabajar en gabinetes de prensa, eventos y ejercer como director de comunicación de distintas entidades, es el secretario técnico de la Asociación de Informadores Gráficos AiG Rioja desde 2013.