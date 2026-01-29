Mariola Urrea, este viernes en el Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo en el ciclo 'La izquierda a debate'

LOGROÑO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Derecho Internacional y de la Unión Europea Mariola Urrea participa este viernes, 30 de enero, en el Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo de la Calzada en el ciclo 'La izquierda a debate', que organiza el foro 'La Sociedad a debate'.

El acto, de entrada libre hasta completar aforo, se desarrollará a partir de las 19,30 horas. Mariola Urrea abordará, desde una perspectiva analítica y no partidista, los cambios ideológicos que se están produciendo en la sociedad española en los últimos años.

Mariola Urrea Corres es investigadora en centros de referencia internacional como el Instituto Universitario Europeo de Florencia, el Max Planck Institut de Heidelberg, la Universidad de Saarbrücken o la New York University.

Su investigación se ha centrado en el proceso de integración de la Unión Europea, la seguridad y defensa europea, la economía circular y la participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones de la UE.

Ha sido directora de la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de La Rioja, secretaria general de esta universidad y ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Francisco Javier de Landaburu de Eurobasque y el Premio de Investigación García Goyena de la UNED.

Además, es analista en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER y columnista habitual en 'El País'.

El ciclo "La izquierda a debate" pretende reflexionar sobre el avance de posiciones conservadoras y reaccionarias en amplios sectores sociales y sobre la aparente pérdida de apoyo de los proyectos progresistas que históricamente han defendido los derechos sociales, las libertades públicas, la igualdad, la diversidad y la protección de los colectivos más vulnerables.