Mariví Ibarrola, fotógrafa de 'La Movida': "Muchas veces me pasa que digo, no me puedo creer que tenga esa fotografía"

La periodista riojana se ha desplazado a Logroño para recoger el premio Mujeres en el Arte 2024 en el entorno del 'Día de la Mujer'

La riojana Mariví Ibarrola, referente femenino del movimiento fotográfico de 'La Movida' y elegida por Mujeres en el Arte en La Rioja este año para el galardón que concede con motivo del '8 de Marzo', ha reconocido: "Muchas veces me pasa que digo, no me puedo creer que tenga esa fotografía".

Ibarrola ha acudido hoy a Logroño para la entrega del premio Mujeres en el Arte. Una "responsabilidad muy grande" que ha recogido como fotógrafa y, también, como periodista, profesión en la que se formó en la Universidad Complutente de Madrid y que desarrolló mediante la fotografía.

"Los periodistas, tanto quien escribe como quien lo está fotografiando, damos contenido a lo que es la historia misma", ha entendido en una entrevista a Europa Press en la que ha señalado: "El archivo es patrimonio de lo que pasó en una época".

Así, preguntas como "cómo fue; cómo es posible que la gente viviera así, o que se hiciera esto" se responden mediante las instantáneas que dejan los fotoperiodistas. Por eso, hay que tener "cuidado", ha entendido, porque "es muy manipulable" y es algo a lo que los profesionales de la comunicación "tenemos que negarnos".

Sus fotografías y reportajes han ilustrado publicaciones como La Voz de Euskadi, Madriz, Rock Espezial, Ruta 66, Rockdelux, Diario Vasco, Diario 16, Interviú, El Correo, Madrid Me Mata y diversos fanzines.

"Me sentaba muy mal que no me publicaran las fotos más grandes", ha recordado. En su opinión, a la fotografía se le ha empezado a "dar importancia ya en el siglo XXI, alrededor del 2003".

Ella sí le daba importancia: "Me lo pasa bien. Revelaba yo y yo decidía y tenía criterio para estar en un sitio o en otro, decidía yo los temas. Salía igual a las 10 de la mañana y volvía a las 3 de la madrugada. Y ahí revelaba antes de acostarme".

En su trabajo, ha reconocido: "Vas buscando la perfección, pero nunca la consigues".

SUS PLANES: DIGITALIZAR SU ARCHIVO

Sus fotografías de grupos de rock y artistas se publicaron en numerosos medios de la época y fanzines, y se recogen en su reconocida obra 'Yo disparé en los 80'. Un archivo, "con mirada de mujer".

"Lo mío no era publicidad ni promoción, era fotoperiodismo, lo que estaba pasando" y "estar con el ojo abierto y adelantarse a lo que va a pasar para captar el momento", porque "el fotoperiodismo es acción, en cuanto se pasa el momento ya no consigues la foto". Es, "el instante en el que tienes que disparar".

Ahora, atesora fotos "que no las tiene nadie", e incluso conserva algunas a las que "nadie le dio importancia" mientras persigue la idea de "seguir disparando pero de otra manera, sin prisas".

En su archivo hay fotos de las que ni ella se acuerda, porque sólo ha llegado a retener las que llegó a "positivar" porque era la que iba a mandar. El resto, que conserva en negativo, es "como si no hubieran existido".

Es el caso de una foto de ella con Joe Strummer (líder de The Clash) que "había estado 25 años en un cajón", de David Bowie, o de Los Ramones.

MARIVÍ IBARROLA

Marivi Ibarrola (Nájera, La Rioja, 1956), nacida como María Victoria Ibarrula Castillejo, es una fotógrafa y periodista española que retrató la movida madrileña de los años 80.

Es Licenciada en Ciencias de la Información (Periodismo) por la Universidad Complutense de Madrid y autora, entre otras muchas, de la colección 'Yo disparé en los 80'.

Como fotoperiodista ha trabajado para numerosos medios e instituciones como Diario Vasco, Diario 16, Video Actualidad, Fundesco, Festival de Jazz de San Sebastián y Festival Internacional de Cine de San Sebastián

El premio reconoce toda su trayectoria en el campo de la fotografía. Se trata de un homenaje instituido por Mujeres en el Arte en La Rioja, con el fin de distinguir públicamente la labor de mujeres destacadas en todos los campos de las artes.

En su undécima edición, el premio Mujeres en el Arte, recae por primera vez en una mujer dedicada a la fotografía. Con este galardón, se quiere reconocer el talento de Mariví Ibarrola en esta disciplina y registrar públicamente el legado que ha dejado en imágenes, que ya forma parte de nuestro patrimonio, y que permitirá su estudio a lo largo de la historia.