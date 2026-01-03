Marlena, Love of Lesbian y Carlos Ares, plato fuerte hoy en el Palacio de Deportes dentro de Actual 2026

Archivo - El grupo Love of Lesbian, durante una actuación. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Marlena, Love of Lesbian y Carlos Ares serán esta noche el plato fuerte del concierto en el Palacio de Deportes dentro de Actual 2026. Un Escenario UNIR que se estrenó anoche, con Siloé, Lagartija Nick y Elyella.

Los grandes conciertos de esta edición del festival se cerrarán mañana, domingo día 4 de enero, ya en Riojafórum, con la actuación de Santiago Auserón y su Academia Nocturna.

El Escenario UNIR se abrirá esta noche con Marlena, pop melódico y tremendamente personal. Dará paso a una música más introspectiva y con identidad lírica, Love Of Lesbian. Y terminará la noche con Carlos Ares, cantante, compositor y productor.

En otras iniciativas dentro del festival, se contará por ejemplo con Martista, en el 'Coffe Party Actual', en el 'Wine Fandango', hasta las 12 horas; 'Vivace' y 'Gitano de Palo' estarán en 'Los Vermú Toreros', desde las 13,30 horas, al precio de 16 euros, en Bodegas Franco-Españolas; y el Museo Würth acogerá las actuaciones de Lorena Margalló y 'Folktronic', a partir de las 12,30 horas.

Ya por la tarde, dentro del 'Café Cantante', en el 'Círculo Logroñés', se han programado, desde las 17 horas, a 'Verde Prato'; a las 19 horas, en el 'Actual Urbano', en 'La Gota de Leche', será el turno de 'KFS&Ochoa' y 'La Furia'; y 'Actual Dj', desde las 01 horas, contará con Lazy Sunday, 'Ipu Dj', y 'From Disco to Cisco'.

Por último, en la 'Guerra de Bandas', a la que se han presentado 131 propuestas, ha determinado que actúen, como semifinalistas, entre el 3 y el 4 de enero, a partir de las 19 horas, Clara Olóndriz, 'Chicarela', 'Dj Moderno Live', Fabio Laseca, 'Gargantúa', 'Homesick', John Dealer&The Coconuts', 'The Tragic Company' y 'Tribu'.

El día de la final, actuarán como invitados 'Los Zigalas'. El premio para el ganador son 2.500 euros, así como ser el primer grupo que actuará en el 'Escenario UNIR' de la edición de 2027. Además, se otorgan accésit, así como un premio de 300 euros que determina el público.