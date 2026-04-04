Marqués de Riscal acogerá el XVI Foro de Enoturismo de Rioja Alavesa el 16 y 17 de abril

Foro de Enoturismo en Marqués de Riscal - MARQUÉS DE RISCAL

LOGROÑO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XVI edición del Foro de Enoturismo reunirá los días 16 y 17 de abril a los "principales expertos" en sostenibilidad, inteligencia artificial y mercados premium en Marqués de Riscal.

Tal y como ha anunciado la bodega, el encuentro está dirigido a profesionales del sector turístico, vitivinícola y gastronómico, así como a todas aquellas personas interesadas en la evolución del enoturismo.

Se presenta bajo la premisa "pragmática" 'Del dicho al hecho... y cómo conseguir mejorar el trech' consolidándose "como el espacio de vanguardia donde el sector vitivinícola y turístico convergen para abordar los desafíos de la digitalización y la identidad territorial".

A través de un programa "que combina el rigor técnico con la visión estratégica, el evento busca dotar a los profesionales de herramientas tangibles para evolucionar hacia un modelo de negocio más competitivo y auténtico".

A lo largo de las dos jornadas en las que se divide el foro, se abordarán temas "clave" como la construcción de experiencias con identidad de marca; el impacto de la sostenibilidad y la agricultura ecológica; la aplicación de la inteligencia artificial al enoturismo, nuevas formas de comunicar y comercializar el producto turístico y gastronómico; o la evolución hacia propuestas más premium y diferenciadas.

Todo ello "orientado a reflexionar, compartir y avanzar en torno a los retos actuales del enoturismo, siempre desde un enfoque práctico".

La jornada inaugural del jueves 16 de abril pondrá el foco en la base del producto y la innovación tecnológica. Tras el análisis del marco normativo ecológico en Euskadi, Ángel Amurrio (Entheos Bio) profundizará en el impacto de la viticultura biodinámica.

La mañana continuará con la mesa redonda 'Construyendo nuevos organismos vivos', moderada por Javier Caballero (1900 Kelvin), en la que participarán Teresa Martínez (Bodega Aiurri), Ricardo Peñalba (Finca Torremilanos) y Raúl Ripa (Bodegas Quaderna Vía).

El bloque estratégico contará con Natalia Zapatero, experta en identidad de marca, y Adela Pereira (CEO de Álvar), quien desgranará el potencial de la Inteligencia Artificial aplicada a la captación y fidelización en el enoturismo.

La sesión de tarde explorará el éxito del oleoturismo con la ponencia 'Mucho más que aceite ecológico. Cómo venderlo', a cargo de Ana Sánchez (Fundación Juan Ramón Guillén) y una conversación exclusiva sobre la excelencia dirigida por Javier Caballero con la participación de Genevieve McCarthy (CEO de Cellar Tours).

El viernes 17 de abril la comunicación y el segmento de lujo cobrarán protagonismo. Alberto Granados (GastroPlanet) abrirá la sesión analizando la narrativa del producto gastronómico y los viajes. Posteriormente, McCarthy y Granados se unirán a Edorta Lamo, chef del restaurante Arrea! (Estrella Michelin y Estrella Verde), para debatir sobre las claves de venta del turismo premium y las posibilidades de este segmento en la actualidad.