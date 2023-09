Martín aboga por "un sistema público de salud universal, equitativo, accesible, gratuito y de calidad"

LOGROÑO, 26 (EUROPA PRESS)

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha abogado por "un sistema público de salud universal, equitativo, accesible, gratuito y de calidad", así como por "garantizar los derechos de los ciudadanos".

Martín ha comparecido, acompañada de su equipo, en el Parlamento de La Rioja, para exponer las líneas de trabajo de su departamento en esta legislatura. Ha destacado que "estamos abiertos a la participación y la colaboración con todos para seguir trabajando en una políticas sociales basadas en la garantía de los derechos de la ciudadanía", con la "colaboración estrecha con el poder judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La consejera ha resaltado la trasversalidad de todas las acciones de su departamento, destacando que "la igualdad nos la tomamos en serio, ya que no será ni un peaje político, ni un adorno caro e ineficiente". Además, se ha marcado como objetivo la lucha contra la violencia de género "coordinada desde la Dirección General de Justicia e Interior con la actuación de todos los departamentos de la Consejería, buscando seguir combatiendo esta lacra con todos los medios y desde todos los ámbitos, acompañando y protegiendo a las víctimas".

Asimismo, ha asegurado, "consolidaremos las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delito como ventanilla única y estableceremos un turno específico para víctimas de violencia sexual en colaboración con el Colegio de Abogados de La Rioja". Además, ha asegurado "implantaremos un Punto de Encuentro Familiar especializado en atención a víctimas de violencia de género". Del mismo modo, "se modernizará el funcionamiento del Registro Civil y potenciaremos los Juzgados de Paz".

Otra acción transversal de esta Legislatura tiene que ver con la prevención, promoción y protección de la salud, tanto física como mental. Martín ha subrayado que "la estrategia de salud mental tendrá un gran calado en las acciones de esta consejería a través de medidas transversales". Actuaciones que se van a llevar a cabo con todos los programas de prevención y protección de infancia familia y mujer, y los dirigidos al envejecimiento activo, lucha contra la soledad no deseada o la protección de personas mayores y discapacitadas.

MEDIDAS DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA Y PROFESIONALES SANITARIOS

Sin dejar de lado la importancia de seguir trabajando en la mejora de la asistencia social y sociosanitaria, María Martín ha subrayado la necesidad de trabajar por la reducción de las listas de espera tanto en Salud como en Servicios Sociales: "abordaremos más de 125 medidas dirigidas a ciudadanía y profesionales de atención primaria, hospitalaria y salud pública con el objetivo de que los pacientes disfruten de mejores plazos y garantías para consultas e intervenciones", ha dicho.

En ese sentido, la consejera ha recordado que "el verdadero reto" es adelantarnos para atender con calidad las necesidades que demanda el nuevo sistema sanitario y sociosanitario español y, por extensión, el riojano desde la pandemia. Es necesario percibir la sanidad como un todo que camina en el mismo sentido: una sola salud", ha resaltado.

Por ello, ha afirmado que, "unir Salud y Políticas Sociales no es solo un acierto: es una necesidad", que no se entiende sin la innovación, "clave para mejorar la asistencia", ha dicho. De esta forma, ha anunciado el desarrollo de una nueva Estrategia de Investigación Biomédica de La Rioja, la creación del primer Instituto de Investigación Sanitaria, el futuro Grado de Medicina o la implantación del Innovador Sistema de Atención Omni-canal (presencial, internet, app, teléfono, etc.), entre otros.

Martín también ha subrayado que "somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a las necesidades de los usuarios, dando una respuesta clara y ágil". Por ello, ha adelantado que, "ofreceremos libre elección y una segunda opinión a los pacientes y ampliaremos la actual cartera de servicios". Del mismo modo, ha señalado que "fomentaremos las consultas de alta resolución mediante cambios organizativos en las agendas hospitalarias y una mejora de la coordinación con Atención Primaria".

Unas mejoras que se complementan con la necesidad de trabajar para paliar la falta de profesionales sanitarios o sociosanitarios, así como la equidad en las carteras de servicio. Para ello, ha asegurado Martín, "abordaremos un Plan de Ordenación de Recursos Humanos que contemple la actual situación del mercado laboral de los profesionales para mejorar la gestión del activo más valioso del Sistema Público de Salud de La Rioja", entre otras medidas.

En materia de infraestructuras, la titular de Salud y Políticas Sociales ha indicado que, "si bien hemos alcanzado un nivel de desarrollo excelente, seguiremos trabajando por mantener este nivel". Para avanzar en ese objetivo, ha anunciado un plan plurianual de infraestructuras sanitarias y un ambicioso plan de construcción de residencias de mayores y centros de día, incorporando nuevas modalidades, que abarque integralmente el territorio riojano de acuerdo a las necesidades reales.

En definitiva, "un programa de Gobierno ambicioso, que se basa en el diálogo y el consenso como ejes vertebradores de la acción sanitaria y sociosanitaria desde el convencimiento de que sólo con la participación de todos podremos seguir trabajando por la construcción de un sistema en el que todos tengamos cabida", ha finalizado.