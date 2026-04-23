Martín anuncia casi 500 metros cuadrados más para el Hospital de Calahorra y ampliación en un 20% de consultas

La consejera de Salud, María Martín - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, María Martín, ha anunciado hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, la ampliación, en un veinte por ciento, de las consultas externas del Hospital de Calahorra dentro de un proyecto que supone anexionar casi quinientos metros cuadrados más.

Martín ha respondido, en la mañana de hoy, a una pregunta del diputado socialista Miguel González de Legarra, que le ha reprochado una infradotación presupuestaria en el Hospital de Calahorra.

Legarra ha recriminado cómo, a pesar de lo que se aprueba presupuestariamente en la Cámara riojana, la ejecución real supone quitar inversión al Hospital de Calahorra (1,3 millones en modificaciones en el año 2025, ha dicho).

"Qué pasa con las goteras, con renovar el TAC o el mamografo, que pasa con las alarmas, cuándo se va a continuar con la renovación de habitaciones", ha dicho.

La realidad, para Legarra, es que mientras dicen "con descaro" que aumenta el presupuesto, "quitan inversiones" y ya hay, ha apuntado, "otro especialista más que va a abandonar el hospital".

"La realidad de su ejecución mata el relato, lo están debilitando y lo están haciendo a sabiendas", ha clamado y Martín ha salido al estrado para espetarle: "Al estar integrado en el SERIS no tiene presupuesto aparte y usted no puede saber lo que se ha invertido".

La consejera de Salud ha indicado que "se han renovado equipos" y "habrá menos dinero pero este año hay más de tres millones para renovación de equipos" y, "sobre todo, lo contrario de un desmantelamiento: una ampliación".

A continuación, ha anunciado la unificación del Servicio de Rehabilitación en una superficie de casi quinientos metros cuadrados, que incluirá especialidades de Suelo Pélvico o Infantil, Adultos, Logopedia y Terapia Ocupacional.

ANEXIÓN A LA PLANTA BAJA DE GERENCIA

En nota de prensa, el Gobierno de La Rioja ha ampliado esta información concretando que el proyecto anexionará 483 m2 de superficie útil en la planta baja del edificio de Gerencia.

Estarán distribuidos en 314 metros cuadrados de gimnasio y 168 de terraza que será diseñada con criterios de humanización como lugar de esparcimiento y actividades al aire libre, además de como vía de iluminación para los espacios interiores.

De este modo, las actuales instalaciones del gimnasio en la planta cero quedarán liberadas y serán acondicionadas como área de atención a pacientes, es lo que hará que las consultas externas crezcan entre un veinte y un 25 por ciento.

"Con esta actuación el SERIS logrará un doble objetivo en el hospital de referencia de La Rioja Baja, por una parte, la optimización del servicio de rehabilitación, unificando funcionalmente todas las especialidades que ahora están separada, y facilitando un mejor desarrollo de técnicas y terapias", ha resaltado el Ejecutivo.

Y, por otra parte, ha indicado, se ofrecerá una mejor atención con un área de consultas más amplia y más moderna, con posibilidad de prestar una asistencia más ajustada a los actuales estándares de calidad.

Para acometer este proyecto, que comienza en 2026 y concluirá en 2027, el Gobierno de La Rioja ha informado de que elevó a 2,5 millones de euros el capítulo de Inversiones en los Presupuestos de este año, contemplando también la renovación constante de equipos que lleva impulsando desde la integración de este centro en el Servicio Riojano de Salud en 2024.