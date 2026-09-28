Más 1.500 personas participan en la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.500 personas han participado en la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, un evento científico que se celebra de manera simultánea en más de 400 ciudades europeas, a las que por primera vez se sumaba Logroño. La iniciativa se ha desarrollado en el Paseo del Espolón de Logroño, entre las 17,30 y las 23,30 horas, dentro de los actos finales de las fiestas de San Mateo.

La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, promovida por el Gobierno de La Rioja y la Universidad de la Rioja, ha cumplido así su objetivo de acercar a la ciudadanía al lado más humano de la investigación, compartiendo la ciencia de forma directa, accesible y participativa, con especial atención a los más jóvenes.

A ellos han estado dedicados los talleres infantiles a cargo de los grupos de divulgación 'Vaya Elementos', 'Vaya Primos', 'Vaya Profes', 'Vaya Cuerpos' y 'Vaya primas de riesgo y menudos tipos de interés', así como la obra de teatro '8 amigos escondidos', a cargo de la compañía 'Títeres sin cabeza', un espectáculo que ha combinado la poesía, la música en directo y la ciencia.

Los asistentes de todas las edades han podido conocer de primera mano algunos de los hallazgos, inquietudes, motivaciones y formas de trabajo de nuestros científicos, gracias a la participación de 20 grupos de investigación - de áreas tan variadas como la ingeniería, la agricultura, la salud, las humanidades, la química, la geología, la economía, las matemáticas o la computación, entre otras-, cuyos miembros han atendido las consultas de los ciudadanos y les han explicado de forma sencilla sus principales líneas de trabajo.

Durante el evento se han expuesto los pósteres y vídeos divulgativos de estos grupos de investigación, que han participado en el I Concurso de póster y vídeo '¿Qué investigamos en La Rioja?'. La entrega de premios de este certamen ha tenido lugar durante la celebración de La Noche de los Investigadores e Investigadoras, con los siguientes ganadores:

Mejor póster por ramas de conocimiento:

Ciencias: TELEVITIS. Viticultura de precisión y nuevas tecnologías (UR) Ciencias Sociales y Jurídicas: PRISMA. Programa Riojano de Investigación en Salud Mental (UR) Ingeniería y Arquitectura: SCoDIP. Structures Construction and Development of Industrial Processes (UR)

Mejor vídeo por ramas de conocimiento:

Artes y Humanidades: EUSOT. Erosión, Usos del Suelo y Ordenación del Territorio (UR) Ciencias: EPIC-SHIFT. Desarrollo de Producto Investigación Sensorial y de Consumidor + Investigación en Procesos Alimentarios (CNTA) Ciencias de la Salud: OneHealth-UR. Resistencia a los Antibióticos desde el enfoque One Health (UR) Ciencias Sociales y Jurídicas: EDUSOB. Educación y salud: observación, análisis e intervención (UR) Ingeniería y Arquitectura: P2ML. Projects, Plasma and Machine Learning (UR)

El Premio del Público ha sido para el Grupo One-Health UR.

UNA FORMA DIVERTIDA Y CERCANA DE COMPARTIR LA CIENCIA

La celebración de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, que se ha celebrado de manera simultánea en más de 400 localidades, ha coincidido en su primera edición en Logroño con el final de las fiestas de San Mateo. Los organizadores han querido aprovechar esta circunstancia para dotar al evento de un carácter especialmente lúdico, acorde al ambiente festivo en el centro de la ciudad.

Así, se han instalado puestos de algodón de azúcar y palomitas, se han realizado demostraciones y experimentos sencillos y sorprendentes - dentro de la iniciativa 'La Química se mueve', con la colaboración del grupo de divulgación científica 'Vaya elementos'- y se ha llevado a cabo la grabación de un podcast de la radio comunitaria ¡Hola Barrio! Como cierre, se ha celebrado un bingo científico musical, con entrega de regalos a los ganadores.

La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, coordinada por los profesores de la UR Cecilia Serrano y Jose Divasón, forma parte del programa Ciencia La Rioja, organizado por el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja. Cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Esta iniciativa se inscribe en el proyecto conjunto G9EU4RESEARCH, en el que la Universidad de La Rioja participa como universidad asociada. Cuenta también con el apoyo del proyecto RE-NOURISH: Research and Education to Nourish Society (Project 101305349, HORIZON-MSCA-2025).

Ambos proyectos son liderados en la UR por el Vicerrectorado de Política Científica y por el Vicerrectorado de Internacionalización.