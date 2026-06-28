Más de 2.500 escolares descubren los espacios naturales de la región a través de las actividades de educación ambiental

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LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha concluido un curso más la programación escolar de educación ambiental desarrollada en el marco del programa 'Pasea La Rioja', en la que han participado más de 2.500 escolares.

Esta iniciativa forma parte de la oferta educativa impulsada por el Gobierno de La Rioja y tiene como objetivo facilitar que el alumnado mantenga un contacto directo con los espacios naturales protegidos de la región mediante experiencias que les ayuden a interpretar y comprender sus valores naturales, culturales y paisajísticos.

Durante el curso 2025-2026, el programa ha ofrecido a los centros educativos riojanos dos propuestas principales: los paseos interpretativos, bajo el lema '¡Hoy nos vamos de excursión!' y la actividad 'Agente Forestal por un día'. En conjunto, esta oferta de educación ambiental ha permitido desarrollar un total de 70 actividades y ha contado con la participación de 2.567 escolares.

Los itinerarios interpretativos han cerrado el curso con un total de 45 excursiones realizadas, en las que han participado 1.987 escolares de 5.º y 6.º de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Bajo el lema '¡Hoy nos vamos de excursión!', la oferta ha incluido ocho paseos interpretativos escolares diferentes, guiados por el equipo de intérpretes ambientales de 'Pasea La Rioja'.

Estas actividades se han desarrollado en algunos de los enclaves naturales más representativos de la región, como la Reserva Natural de los Sotos del Ebro en Alfaro; el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, con actividades en Villoslada de Cameros, San Andrés de Cameros y la Venta de Piqueras; el Alto Najerilla, con itinerarios en Brieva de Cameros, incluyendo la visita al Centro Ictiológico de la Piscifactoría, y Ventrosa de la Sierra; y la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, a través de un recorrido por el Camino Verde del Alhama que incluye la visita al yacimiento arqueológico de Contrebia Leukade y a su Centro de Interpretación.

Estos itinerarios se han concebido como jornadas completas de aprendizaje al aire libre, en las que el alumnado ha observado, experimentado y participado activamente en el entorno natural. Con una duración aproximada de entre tres y cuatro horas, las actividades han favorecido la convivencia, el descubrimiento del territorio y el aprendizaje vivencial.

'AGENTE FORESTAL POR UN DÍA'

La segunda propuesta de la oferta escolar ha sido la actividad 'Agente Forestal por un día', realizada por el grupo de Agentes Forestales de la Comunidad Autónoma de La Rioja especializado en educación ambiental. La actividad ha contado este curso con la participación de 580 escolares de 5.º de Educación Primaria, completando un total de 25 actividades.

Esta iniciativa, que se enmarca en el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS) de La Rioja, tiene como objetivo acercar al alumnado a su entorno natural más próximo mediante la observación directa, fomentando la curiosidad, el respeto por la naturaleza y el conocimiento de la flora y la fauna locales; y dar a conocer algunas de las labores que desempeñan los Agentes Forestales en la conservación y gestión del medio natural riojano.