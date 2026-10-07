Más de 2.700 profesionales riojanos, beneficiarios de la ayuda excepcional al mantenimiento de actividad agraria

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica este miércoles el Informe de Propuesta de Resolución provisional de concesión de la ayuda excepcional al mantenimiento de la actividad agraria profesional en La Rioja, regulada en la AGM/44/2026, de 2 de septiembre.

En los listados publicados figuran los profesionales solicitantes de la Solicitud Única de la PAC 2026 y aquellos que, no siendo perceptores de la PAC y cumpliendo los requisitos registraron el formulario diseñado al efecto en el plazo establecido por la convocatoria.

Durante las últimas semanas, la Dirección General de Agricultura y Ganadería ha realizado las actuaciones necesarias de comprobación de los requisitos fijados por la Orden reguladora, y ha concluido que inicialmente cumplen 2.747 agricultores y ganaderos y no lo hacen 227 solicitantes, además de que una solicitud fue presentada fuera de plazo.

No estar al corriente de pagos con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o la Hacienda autonómica, además del hecho de no tener inscrita la explotación en el REA o que la explotación no sea prioritaria, son los principales motivos de los incumplimientos detectados.

A partir de mañana, día 8, se abre un plazo de 10 días hábiles para todos ellos puedan presentar alegaciones ante cualquier posible error u omisión detectada, aportar documentación adicional o renunciar a la subvención. En caso de no presentarse alegaciones esta propuesta se considerará aceptada y pasará a ser definitiva.

Una vez revisado el importe ayudas mínimas acumuladas en los últimos tres años, también se ha comprobado que solo 3 agricultores se pueden ver condicionados por superar el límite de 50.000 euros marcado por los reglamentos europeos.

Adicionalmente, durante los próximos días, los agricultores y ganaderos profesionales beneficiarios de la ayuda recibirán una carta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente donde se les informará que se están realizando las gestiones necesarias para que estos primeros 1.000 euros sean ingresados en sus cuentas corrientes antes de que finalice el mes de octubre de 2026.

Para cobrar el resto de la ayuda, durante el primer trimestre de 2027, no será necesario realizar ningún trámite adicional. Con este segundo pago la ayuda alcanzará hasta los 3.000 euros (4.500 euros en el caso de personalidades jurídicas), de acuerdo con la dimensión y orientación agronómica de la explotación.

Esta ayuda al mantenimiento de la actividad profesional agraria es una de las seis medidas incluidas en el 'Plan de acción para paliar los efectos de la crisis de costes en el sector agrario 2026-2027' que cuenta con un presupuesto de 11,2 millones de euros.