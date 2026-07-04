Más del 34% de los universitarios que estudian en La Rioja llegan de otras autonomías, según un estudio

Archivo - Examen de la PAU en el Aulario Norte de la Universidad de Murcia (Imagen de archivo) - DIMA - Archivo

LOGROÑO/MURCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 34% de los estudiantes universitarios matriculados en La Rioja procede de otras comunidades autónomas, un porcentaje superior a la media nacional y que sitúa a la comunidad como la tercera autonomía con mayor movilidad universitaria del país, según un análisis elaborado por la plataforma de alquiler de habitaciones para estudiantes 'LIVE4LIFE'.

El estudio, basado en datos del Sistema Universitario Español correspondientes a los cursos 2025/2026 y 2023/2024, refleja que a nivel nacional, el 19,1% de los universitarios estudia su carrera en una comunidad distinta a la de origen, frente al 18,3% registrado hace dos años. Asimismo, el 32% cambia de provincia para cursar sus estudios, frente al 31,4% del periodo anterior.

Según el informe, Navarra encabeza la clasificación nacional, con un 42,2% de estudiantes procedentes de otras comunidades autónomas, seguida de Castilla y León (37%), La Rioja (34%) y Madrid (31,2%). Por debajo del 20 % se encuentran otras comunidades como Aragón, Comunidad Valenciana, País Vasco, Extremadura, Cataluña y Andalucía.