Más de medio centenar de personas piden en Logroño "un precio justo" de la luz: "Es un derecho, no un negocio"

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de personas han secundado esta tarde la concentración convocada por el Foro Social de La Rioja para exigir un "precio justo de la luz" y recordar que "la energía es un derecho, no un negocio".

Con este fin se han concentrado frente a la Delegación de Gobierno de La Rioja porque, como han indicado, "desde el pasado mes de abril, los precios de la electricidad han subido hasta alcanzar máximos históricos que han sido superados una y otra vez".

Por todo ello, desde la sociedad civil han querido hacer un llamamiento al Gobierno "en contra de los cortes de suministros básicos".

Como han reiterado posteriormente en un manifiesto, desde abril se han alcanzado máximos históricos que han sido superados "una y otra vez". Además, "los mercados de futuro auguran un invierno con mayores subidas de las que ya estamos padeciendo".

Como indican, "el carácter sistémico del precio de la electricidad afecta de manera directa a bienes y servicios de todos los sectores, incluidos los productos de primera necesidad".

Además, la subida del precio de la luz "impacta a toda la ciudadanía pero lo hace de forma desigual, en función de la clase social, el género u otro factores, como la pertenencia a algún colectivo racializado".

Por ello, desde la sociedad civil quieren realizar un llamamiento al Gobierno "responsable de la protección de los derechos de todas las personas para que lleve a cabo las reformas legislativas necesarias con el fin de garantizar a la ciudadanía cinco puntos básicos:

No a los cortes de suministros básicos.

Tarifas justas para todas las personas.

Viviendas que no malgasten energía y dinero.

Un sistema eléctrico democrático, ciudadano y ambientalmente justo.

Hogares y comunidades que generen la electricidad que utilizan.

Durante la concentración, que ha comenzado sobre las 19,30 horas de la tarde, se han podido oír gritos como: 'Las eléctricas nos roban' o 'Luz a precio justo' y los asistentes han portado pancartas en las que se decía: 'Por una empresa pública de energía', 'La electricidad es una necesidad, no un lujo', 'No al tarifazo' o 'No al atraco eléctrico', entre otras.