Los médicos finalizan la segunda semana de huelga con un nuevo revés con la ley que permitirá "sustituir" al médico

Los médicos riojanos escenifican la fuga de profesionales por las condiciones laborales - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los médicos riojanos finalizan, en el día de hoy, la segunda semana de huelga lamentando un nuevo revés de la ministra de Sanidad, Mónica García, por la futura Ley de Ordenación de Profesionales Sanitarias, que permite "sustituir" a un profesional médico por otro de enfermería.

La vocal hospitalaria, y tesorera, del Sindicato Médico de La Rioja, Beatriz Fernández, ha explicado que esta semana, mientras médicos de toda España secundan una huelga para pedir un estatuto propio, se ha abierto a consulta pública una ley "muy farragosa" que se llama Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias.

Se trata, ha relatado, de "un compromiso que ya ha adquirido" la ministra "con todos los sindicatos votantes del nuevo anteproyecto", entre los que no se encuentra el Sindicato Médico, que "significa que se van a cambiar las competencias de las diferentes profesiones".

"Eso quiere decir que, allí donde no lleguen los médicos porque faltan, y hay listas de espera muy largas, legalmente se le va a dar cobertura a otras categorías, principalmente de enfermería, para poder no complementar al médico, sino sustituirlo en determinadas actuaciones".

Por ejemplo, ha indicado, "con esta nueva ley de ordenación se está abriendo la veda a que enfermería asuma responsabilidades de sedación", lo que, hasta ahora, realiza un anestesista o un médico con otra especialidad pero con formación.

Una enfermera, ha explicado puede formarse para la sedación, pero no para las complicaciones "igual que un profesional médico que lleva cinco años de experiencia". Ha insistido en que enfermería y medicina son profesionales "complementarias".

Se trata de algo que sucede, ha indicado, con la "paradoja de que España es el país con más universidades de Medicina" y es que, en los últimos veinte años, "se han triplicado los centros en los que se puede obtener el ahora Grado de Medicina".

FUGA DE PROFESIONALES

Lo que ocurre, ha indicado, es que "esos compañeros salen, hacen la especialidad en España y se van fuera". Por tanto, "estamos generando médicos" pero "no los estamos manteniendo".

"Tenemos listas de espera muy largas, tenemos escasez de médicos y, en lugar de analizar desde el principio por qué hay escasez de médicos, lo que van a hacer es continuar, perpetuar el estirar este chicle, porque esto es un chicle que se está estirando hasta que se rompa", ha afirmado señalando que "cada vez son más los compañeros que se van y el problema no se va a solucionar".

Esto es, precisamente, lo que los médicos riojanos han escenificado hoy, en una concentración frente al Hospital San Pedro en la que, facultativos de diferentes especialidades, se han marchado con una maleta en la que llevaban la bandera de otro país.

Los médicos ya estuvieron de huelga en febrero entre los días 16 y 20 y ya preparan los siguientes paros semanales si no se aviene a dialogar el Ministerio de Sanidad, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

ESTATUTO PROPIO

A día de hoy, tras la segunda semana de huelga, están, "en la casilla de salida", ha dicho Fernández, porque, de momento, "no ha habido ningún avance". "De hecho", ha añadido en relación a la Ley de Ordenación de Profesionales Sanitarias: "Ha habido indicios de un retroceso, con lo cual tenemos que mantenernos".

Siguen solicitando "un estatuto propio, una mesa de negociación propia" y "participar en la negociación" de sus condiciones laborales; algo ante lo que "no ha habido ningún avance" con el Ministerio.

"Dejamos las puertas abiertas a un debate, a mediadores, a cualquier forma de sentarnos en una mesa a poder negociar nuestras circunstancias", ha dicho en relación al hecho de que tres comunidades autónomas ya hayan solicitado un mediador.

Esta segunda semana el seguimiento de la huelga "ha sido muy similar a la de febrero", con una media de 1.500 actos médicos cancelados al día, y entre diez y quince cirugías diarias canceladas en La Rioja.