Medicos Mundi constata cómo "el 80% de las muertes se puede evitar y no lo estamos haciendo"

El miembro del Consejo Ejecutivo de Medicus Mundi Internacional Carlos Mediano ha constatado hoy cómo "el ochenta por ciento de las muertes se puede evitar y no lo estamos haciendo".

Mediano ha acudido a Logroño para presentar el informe 'La Salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria' del 2022 y ha recordado que Medicos Mundi lleva 21 años haciéndolo.

Ha explicado que el mayor problema de salud que hay, en estos momentos, "no es ninguna enfermedad, ni siquiera ha sido la COVID-19, es la inequidad".

Se trata de la "desigualdad injusta y evitable". De este modo, ha dicho, "hemos avanzado mucho en algunos indicadores pero siguen muriendo demasiadas mujeres y demasiados menores".

Desde Médicos Mundi, ha apuntado, se quiere trasladar, ante esto, la necesidad de "repensar los modelos económicos y que el objetivo final sea buscar una salud para todas las personas" porque "en las palabras es así pero en los actos no, como ha pasado en la pandemia".

Así, "la pandemia ha enseñado que las enfermedades no tienen fronteras, que lo que pasa muy lejos de nuestra casa nos afecta a nosotros también" y es necesaria "una visión de salud global".

Sin embargo, con la viruela del mono se ha vuelto a ver que "no tenemos una visión global de salud" y "no hemos aprendido las lecciones básicas de esta pandemia", que es que "no podemos solucionar los problemas globales con actitudes individuales".

"Acaparar cosas para ti solo en un problema global de salud es imposible que sea la solución", ha dicho.

Así, ha relatado, en Europa compramos vacunas para revacunar mientras el resto no tenía y "hemos tenido hasta suerte, porque si hubiéremos tenido alguna mutación que las hubiera hecho inservibles nos habríamos preguntado por qué habíamos hecho esto".

Es una actitud que ha calificado de "infantil", al pensar que "lo primero somos nosotros" porque "es como si te tapas con una manta porque tienes miedo, pero, si hay un monstruo la manta no va a servir".

Por otro lado, ha creído necesario potenciar tanto la sanidad pública como la atención primaria, porque son "elemento clave para poder mejorar la salud". "No sólo pedimos dinero sino que se hagan bien las cosas, hay que innovar para enfrentarnos a los grades retos", ha visto.

En cuanto a la cooperación, se está "lejos" del 0,7 por ciento del presupuesto total. España "se queda en el 0,22". La Rioja es la cuarta en gasto por habitante y la quinta por presupuesto, "pero está en un 0,1, también muy lejos del 0,7".

Ha invitado a pensar que "estamos viviendo en un mundo que es como si fuera una habitación; realmente la globalización en eso, y necesitamos de la cooperación porque, hoy por hoy, es la una de las pocas herramientas que tenemos para equilibrar las desigualdades que hay en el mundo".