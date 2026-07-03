Los médicos riojanos celebran su día con un homenaje a la vocación y la reivindicación de un Estatuto Propio

LOGROÑO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja celebrará este viernes, 3 de julio, a las 20,00 horas, en Riojaforum, el Día de la Profesión Médica, en un acto que reunirá a cerca de 500 médicos y médicas riojanos en una jornada de reconocimiento tanto a quienes inician su carrera profesional como a los compañeros que cumplen 25 años y a los más veteranos.

Como en otras ocasiones, en el encuentro se entregarán también los premios a los mejores artículos publicados en revistas médicas y a las mejores comunicaciones y póster.

Este año, el evento acogerá también la entrega de los reconocimientos a los municipios ganadores del I Concurso de Municipios Saludables que han puesto en marcha el Colegio de Médicos y la Federación Riojana de Municipios.

Las alcaldesas de los municipios ganadores, Aguilar de Río Alhama y Arnedo, en las categorías de menos y más de 1000 habitantes, respectivamente, recogerán ambos premios.

'PORQUE, A PESAR DE TODO, AMAMOS NUESTRA PROFESIÓN'

La edición de este año estará marcada por el lema del evento de este año 'Porque, a pesar de todo, amamos nuestra profesión', y que sirve como llamada de atención sobre el momento de desafección que vive el colectivo médico ante la ausencia de un Estatuto Marco específico para la profesión médica que reconozca sus singularidades y responda a las demandas históricas de los facultativos.

Como símbolo de ese sentimiento compartido, todos los asistentes recibirán a su llegada un corazón roto, fabricado en goma eva, para llevar en la solapa, como representación de una profesión que continúa ejerciendo con la misma vocación y compromiso pero que siente frustración por la falta de respuesta a cuestiones como la regulación de las guardias de veinticuatro horas, la conciliación, el reconocimiento de su responsabilidad profesional o la necesidad de un marco normativo propio.

El acto comenzará con la recepción de los nuevos colegiados, a continuación se rendirá homenaje a los médicos que cumplen 25 y 50 años de colegiación, así como a los colegiados honoríficos.

La ceremonia también reconocerá el talento investigador con la entrega de los premios a los mejores artículos científicos y pósteres que distinguen los mejores trabajos publicados por médicos colegiados en La Rioja.

Finalmente, se entregarán los galardones del I Concurso de Municipios Saludables de La Rioja. El acto concluirá con la intervención del viceconsejero de Salud y Políticas Sociosanitarias del Gobierno de La Rioja, Dr. José Antonio Oteo, antes del cierre institucional de la ceremonia.