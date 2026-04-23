Medio Natural abrió un expediente al Vertedero de Nájera tras detectar un nivel "no adecuado"

Incendio en el vertedero de Nájera - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha informado hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, de que se abrió un expediente al Vertedero de Nájera tras detectar en la inspección un nivel "no adecuado".

Manzanos ha respondido a una pregunta del socialista Jesus María Garcia, quien ha querido saber qué "medidas" ha tomado el Gobierno de La Rioja ante el "grave" incendio "que ha afectado a la comarca de Nájera".

"Las que suelen tomar los gobiernos: trabajar de forma coordinada para sofocarlo, comprobar con visitas técnicas y vuelos de dron que eran eficaces, que los vertidos eran tapados con tierra y la calidad del aire era buena y, por último, requerir información a la empresa para conocer las causas del suceso", ha respondido la consejera.

García ha recordado que la "nube tóxica" llegó hasta Logroño. "Más allá del operativo, al que queremos felicitar, nos preguntábamos como valora el Gobierno de La Rioja la actuación del subdirector de Emergencias, que no ha contestado a las llamadas de alcaldes", ha dicho.

Ha querido saber si se está controlando la procedencia de los residuos, así como el resultado de la inspección de diciembre del 2024 en la que un técnico "llegó a la conclusión de que no se cumplían los requisitos" y "por qué no se ha hecho ninguna otra".

Ha recordado cómo uno de los requisitos para la autorización ambiental de este vertedero es que "diariamente" se cubran los residuos con una capa de tierra por parte de la empresa concesionaria.

"Si se hace es casi imposible que haya un incendio", ha dicho preguntándose si la empresa hace "acopio de tierra".

Para el PSOE, ha concluído, "hay una cosa clara, que el Gobierno de La Rioja no está haciendo todo lo que tiene que hacer, y hay una cosa oscura como la nube de toxicidad, que es la gestión desde la Subdirección de Emergencias".

Manzanos ha explicado que la gestión de la subdirección ha sido coordinar a un operativo "complejo" para un incendio "complejo". "Usar una emergencia como arma política no está para nada bien, y menos si usamos exageraciones", ha añadido.

Ha tranquilizado a la población porque las "mediciones realizadas" al aire "no han detectado parámetros diferentes a días anteriores", por tanto, "hablar de toxicidad es aventurado".

Ha relatado cómo las inspecciones ambientales (en toda La Rioja) han aumentado a 49 en 2025 y ha garantizado que no llegan residuos orgánicos de otras comunidades y países al vertedero de Najera.

"Estamos ante un suceso lamentable que esperemos que no vuelva a suceder y, si sucede, que lo podamos volver a controlar", ha dicho pidiendo tener en cuenta que estos vertederos tienen inspecciones "anuales, presenciales".

En el caso del vertedero de Nájera, ha afirmado que en la inspección del año 2024, pero también en la del 2023 y del 2021, fue marcado como que su nivel "no era satisfactorio".

"Pero ante esto qué podemos hacer", se ha preguntado señalado al socialista: "No sé en qué régimen vive usted, pero en el régimen democrático de España lo que podemos hacer es abriles un expediente, solicitarles que subsanen y, si no lo hacen, sancionarles.

Ha añadido: "Y eso, señor García, es lo que ha hecho este gobierno, y lo que va a seguir haciendo, e hicieron gobiernos pasados, porque es lo que está en nuestras manos: vigilar y trabajar para lograr los objetivos marcados con la comisión europea".