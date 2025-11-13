Mejoras laborales, corresponsabilidad "real" y fin de la prostitución, retos de UGT para avanzar en derechos de la mujer - EUROPA PRESS

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La responsable del Área Confederal de la Mujer de UGT, Medea Gracia, ha puesto en valor la necesidad de "seguir avanzando" en los derechos de las mujeres trabajadoras, sobre todo en lo referido a la situación laboral y a las políticas de corresponsabilidad. Además ve necesario alertar a las mujeres jóvenes de los peligros de la pornografía y la prostitución que "no pueden entenderse como un puesto de trabajo".

Medea Gracia participa este jueves en Logroño en una jornada de UGT para explicar los retos y desafíos de la mujer trabajadora. En una intervención previa ante los medios, Gracia ha explicado que esta asamblea será fundamental "para avanzar en los próximos pasos hacia los derechos de las mujeres trabajadoras".

Como ha explicado hoy se va a trabajar también en la creación del área de mujeres en La Rioja, "en la que nombraremos a una nueva responsable y trabajaremos de una manera conjunta todas las acciones que estamos llevando a cabo desde Madrid a nivel nacional" para seguir progresando. Todo ello enmarcado, además, en la fecha del 25 de noviembre, Día Internacional contra las Violencias Machistas.

La responsable de UGT ha destacado también algunas de las campañas que se están realizando a nivel nacional al respecto vinculadas, sobre todo, a la lucha contra la prostitución.

"LA PROSTITUCIÓN NO ES UN TRABAJO"

Como ha recordado, ya en agosto, el sindicato lanzó una campaña titulada 'La prostitución no es un trabajo', en la que abordaron que el cuerpo de las mujeres no es un centro de trabajo "y queremos complementar esta campaña, en medios de comunicación y en redes sobre la situación de las violencias digitales y en concreto de la situación de OnlyFans".

Además realizarán un trabajo más específico hacia las mujeres jóvenes para que entiendan "que el tema de la pornografía y la prostitución no puede entenderse como un puesto de trabajo como tal y los peligros que tienen este tipo de plataformas que, al final, no dejan de ser proxenetas digitales y usan a las mujeres jóvenes para tener ese banco de imágenes".

"SEGUIMOS COBRANDO MENOS QUE LOS HOMBRES"

Además, en la asamblea de hoy se va a informar también de otras acciones que están llevando a cabo "y sobre todo estas conquistas que tenemos que seguir avanzando y por supuesto seguir lo que hacemos siempre en el sindicato en UGT, trabajar hacia la conquista sobre todo de la situación laboral de las mujeres porque seguimos siendo discriminadas en el mundo laboral, seguimos cobrando menos que los hombres, seguimos teniendo discriminación laboral".

Ve también fundamental "avanzar" hacia unas políticas de corresponsabilidad real "que pongan el foco realmente en hacer una política de cuidados, que ponga en el centro los cuidados y que permita a las mujeres poder desarrollar sus carreras profesionales en igualdad de condiciones que los hombres".

PROTECCIÓN PARA TRABAJADORES DEL HOGAR

Finalmente, y a preguntas de los periodistas, también se ha referido a la nueva norma que ofrece mayor protección en seguridad laboral de las empleadas del hogar, para Gracia es fundamental "que se consigan derechos en prevención de riesgos laborales porque, al final, cuando ponemos el foco en la peligrosidad de los puestos de trabajo no somos conscientes de los puestos que mayoritariamente desarrollan las mujeres".

"Este tipo de trabajos -prosigue- están siempre infravalorados precisamente porque corresponden a trabajos mayormente feminizados y tenemos que hacer políticas que permitan, no solo a través de las empleadas de hogar sino en los planes de igualdad de las empresas, que pongan el foco en la situación de las discriminaciones que tienen las mujeres y la peligrosidad en estos puestos de trabajo".

"Con lo cual todo lo que vaya en mejorar las condiciones laborales de las mujeres, estaremos siempre a favor", ha finalizado.