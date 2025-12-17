Al menos un detenido tras un importante despliegue policial en el polígono Neinver de Calahorra - ANTONIO SOLA

CALAHORRA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desplegado esta mañana un importante operativo en la localidad riojana de Calahorra que podría estar relacionado con la explotación laboral, si bien el instituto armado no ha revelado todavía el motivo del gran despliegue de agentes y vehículos en esta ciudad.

Según información a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha procedido a la detención de, al menos, una persona en el interior de un edificio situado en la avenida del Ebro, muy cerca del ferrocarril y del acceso al polígono Neinver (La Azucarera) del que los agentes se han llevado también gran cantidad de documentación.

El edificio en el que se ha llevado a cabo la operación -una antigua fábrica de calzado- estaba siendo objeto de obras al parecer para su habilitación como restaurante y zona recreativa.