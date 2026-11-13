Mer Gómez, Ángeles Blanco e historias en primera persona abordarán las violencias machistas en clave LGTBIQA+

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación riojana GYLDA, en colaboración con otras entidades sociales, realizará varias actividades que abordarán las violencias machistas en clave LGTBIQA+. Con el 25 de noviembre como telón de fondo, se incidirá en la idea de que ningún cuerpo necesita permiso para existir, mediante la puesta en común de experiencias y reflexiones con las que seguir construyendo resistencias colectivas.

La primera de ellas tiene como protagonista este viernes 13 a Mer Gómez, activista intersex y escritora. La librería y espacio cultural Semilla Negra (calle San Juan, 38, Logroño) acogerá a las 18,30 horas un diálogo sobre intersexualidades, autonomía corporal, mandatos de género y las violencias que a menudo permanecen invisibles. Un encuentro para cuestionar lo establecido, tender puentes entre los feminismos y las luchas LGTBIQA+ y reivindicar el derecho de todas las personas a vivir sus cuerpos con libertad y dignidad.

Esta propuesta cuenta con la colaboración de la Federación Estatal LGTBI+ y de la iniciativa comunitaria local ¡Hola Barrio!, que grabará el encuentro en formato podcast.

El martes 17, la biblioteca pública de La Rioja (calle La Merced, Logroño) acogerá a partir de las 19 horas la iniciativa biblioteca humana donde cada historia de vida será narrada por su protagonista. Quiénes asistan podrán escuchar testimonios de personas sobre sus vidas marcadas por la invisibilización, el señalamiento y la violencia simplemente por su género, su identidad, su orientación o su situación vital. La conversación se realizará junto a la asociación inGénero, dentro de la Semana Contra el Odio del Foro Social de La Rioja.

El mismo miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a las 17 horas, el Centro LGTBI+ de La Rioja acogerá un café coloquio con Ángeles Blanco, abogada especializada en los derechos de las personas con discapacidad y de las personas LGTBIQA+.

Bajo el título 'Doble discriminación, una misma lucha: mujeres con discapacidad y mujeres LTBI+ frente a las violencias', se ahondará en las conductas nocivas, ataques y situaciones violentas que sufren las mujeres atravesadas por una o varias interseccionalidades, como pueden ser la diversidad afectivo sexual o de género y la discapacidad. El encuentro pretende servir como herramienta para conseguir una sociedad más segura e inclusiva.

A continuación, ese mismo día 25-N, Gylda participará en la manifestación de la Coordinadora feminista de La Rioja, compuesta por diferentes organizaciones riojanas, que discurrirá por las calles del centro de Logroño.