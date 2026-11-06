El Mercado del Corregidor celebra este sábado un Vermut Ochentero con música de los 80 y degustaciones gratuitas - MERCADO DEL CORREGIDOR

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mercado del Corregidor, cuya asociación está integrada en la Federación de Empresas de La Rioja (FER), celebrará este sábado 7 de noviembre un Vermut Ochentero con música y degustaciones gratuitas, en horario de 11,00 a 14,00 horas.

Con esta actividad, los comerciantes del mercado invitan a logroñeses y visitantes a disfrutar de una mañana temática inspirada en los años ochenta y a conocer la oferta de sus establecimientos. La propuesta combina gastronomía, ocio y compra de proximidad en un espacio comercial estrechamente vinculado a la vida del barrio y de la ciudad.

Durante la jornada se podrá disfrutar de música de esa década y degustaciones gratuitas al público de productos del mercado. La iniciativa forma parte de las acciones de dinamización impulsadas por el Mercado del Corregidor para reforzar la actividad de sus puestos, mejorar la experiencia de compra y poner en valor la calidad, la cercanía y la atención personalizada del comercio local.

La Asociación del Mercado de Abastos de El Corregidor inició una nueva etapa en abril de 2019 con su integración en la FER. Desde entonces trabaja para consolidar el mercado como un espacio comercial de referencia, abierto a nuevas propuestas y cercano a sus clientes y visitantes.