El Mercado de las Flores se celebra los días, 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre en la Plaza Joaquín Elizalde

Mercado de las Flores en años anteriores - FER

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco establecimientos participan en el tradicional Mercado de las Flores, una iniciativa que se desarrolla gracias a la colaboración del Gobierno de La Rioja, a través de ADER, FER y el Ayuntamiento de Logroño.

El Mercado de las Flores se celebrará en la Plaza Joaquín Elizalde de Logroño los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre, en el siguiente horario:

Día 30 de octubre, de 8 a 20 horas

Día 31 de octubre, de 8 a 20 horas

Día 1 de noviembre, de 8 a 14 horas

Para el sector de las floristerías, el tradicional mercado supone un gran porcentaje de su volumen de negocio. La Plaza Joaquín Elizalde se ha convertido en un espacio emblemático y en un recinto ideal para el desarrollo de esta actividad, muy conocido por todos los logroñeses.

El sector representado en la asociación, integrada en la FER, se pronuncia en estas fechas insistiendo en que los compradores de flores y plantas eviten la competencia desleal e intrusismo que puede producirse. En la plaza podemos adquirir todas las variedades de flores y plantas de temporada convenientemente cuidadas.

Los floristas desean que los ciudadanos aprecien el proceso de crecimiento, la calidad y el cuidado de las plantas y flores que comercializa, lo que representa una garantía.

Las floristerías participantes son: Flores Canoe, Bruma Flor, Viveros La Gisela, Flores Blanca y Floristería Delirouse.