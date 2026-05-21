El Ministerio de Transporte de Perú firma convenio educativo con UNIR para reforzar capacitación de sus colaboradores

El director de Desarrollo Institucional de UNIR, Martín Santivañez Vivanco y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera. - UNIR

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú firmó un convenio de cooperación institucional con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), UNIR (México) y la Escuela de Posgrado Newman, orientado a fortalecer la formación académica y el desarrollo profesional de sus colaboradores y sus familiares directos.

El acuerdo permitirá que los beneficiarios accedan a programas de maestría en modalidad 100% online, bajo condiciones preferenciales, facilitando así el acceso a una educación flexible y de calidad.

La firma del convenio se realizó en Lima, en un acto protocolar que contó con la participación del ministro del sector, Aldo Prieto Barrera, y del director de Desarrollo Institucional de UNIR, Martín Santivañez Vivanco.

Más allá del acceso a estudios de posgrado, el convenio marca una hoja de ruta de colaboración entre las instituciones, que incluye actividades de investigación, transferencia tecnológica, intercambio de experiencias y asesoramiento especializado. Asimismo, se contempla el desarrollo de iniciativas científicas, proyectos vinculados a la transformación digital y actividades culturales que contribuyan al desarrollo del conocimiento y la empleabilidad.

BENEFICIOS DEL ACUERDO

Para los colaboradores del MTC, este acuerdo supone una oportunidad clave para fortalecer sus competencias en ámbitos estratégicos como la gestión pública, la innovación y la transformación digital, elementos esenciales en un entorno marcado por el avance tecnológico y la modernización de los servicios públicos.

En este sentido, el convenio permitirá compatibilizar la formación académica con las responsabilidades laborales y personales, gracias al modelo educativo online de UNIR, UNIR (México) y la Escuela de Posgrado Newman, que ofrece flexibilidad, acompañamiento continuo y recursos didácticos innovadores.

Además, los beneficiarios tendrán acceso a más de 250 titulaciones de posgrado con estándares europeos de calidad. En Perú, los títulos oficiales de UNIR están firmados por el Rey de España y son reconocibles por la SUNEDU, mientras que los programas de la Escuela de Posgrado Newman otorgan títulos oficiales a nombre de la Nación.

Este acuerdo refuerza el compromiso del MTC con el desarrollo del talento humano como pilar fundamental para mejorar la calidad de los servicios que brinda a la ciudadanía, especialmente en sectores clave como la conectividad y la infraestructura.