MIU City University Miami suscribe convenio de cooperación con la Cámara de Comercio de España-EE.UU. En Florida - MIU CITY UNIVERSITY MIAMI

LOGROÑO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

MIU City University Miami ha firmado un convenio marco con la Cámara de Comercio de España-EE.UU. en Florida (Spain-US Chamber of Commerce - Knowledge Center), acuerdo al que se ha incorporado también la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Universidad Villanueva. La alianza permitirá poner en marcha la Miami International Week, una semana de inmersión académica y empresarial que se celebrará en Miami del 20 al 23 de octubre de 2026.

El acuerdo fue suscrito en la sede madrileña de PROEDUCA, grupo al que pertenecen MIU y UNIR, con las firmas de Mario Fernández Carenas, director del Centro de Conocimiento de la Cámara de Comercio de España-EE.UU.; Daniel Burgos presidente de MIU City University Miami; Eva Asensio, decana de la Facultad de Economía y Empresa de UNIR; y Javier Sota, secretario general de Universidad Villanueva.

Este acuerdo nace de la identificación de intereses comunes y del compromiso de las universidades y la Cámara por impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo académico, la vinculación con el entorno profesional y la proyección internacional de los estudiantes.

COOPERACIÓN ACADÉMICA Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El convenio establece un marco de colaboración que permitirá reforzar la relación entre las universidades y la Cámara de Comercio de España-EE.UU. en Florida en ámbitos como la innovación, el emprendimiento y las dinámicas económicas entre España, Estados Unidos e Iberoamérica. Las instituciones destacan que este tipo de alianzas contribuye a consolidar un espacio estable de cooperación, capaz de generar iniciativas de investigación, programas conjuntos y nuevas oportunidades formativas con impacto real en la trayectoria profesional de los estudiantes.

A través del Knowledge Center de la Cámara de Comercio, el acuerdo impulsará la visibilidad y el papel de las universidades como socios académicos de referencia en actividades de alcance internacional. Esto permitirá desarrollar iniciativas que conecten el entorno universitario con escenarios reales de negocio, facilitando la transferencia de conocimiento y la participación en proyectos que amplíen la presencia y reputación de las instituciones en el ámbito internacional.

Además, la colaboración incluye la posibilidad de diseñar futuras actividades educativas, encuentros profesionales y proyectos conjuntos que fortalezcan los vínculos entre el tejido empresarial estadounidense y el talento universitario español, fomentando así una relación más estrecha entre la academia y la empresa a ambos lados del Atlántico.

INMERSIÓN EN EL ECOSISTEMA EMPRESARIAL DE MIAMI

La Miami International Week se plantea como una experiencia de inmersión que permitirá a alumnos de MBA con perfil directivo conocer de primera mano el dinámico ecosistema empresarial de Miami. Durante los cuatro días de programa, los participantes tendrán acceso a instituciones clave, centros de innovación y compañías representativas del tejido económico local, lo que les permitirá comprender tanto las dinámicas de crecimiento de la ciudad como el papel que desempeñan sus sectores estratégicos.

Las sesiones incluirán encuentros con emprendedores, inversores, aceleradoras y directivos de empresas consolidadas, ofreciéndoles una visión directa sobre los retos y oportunidades de operar en un mercado tan dinámico como el de Miami. Esta interacción permitirá a los estudiantes entender los factores que impulsan la actividad empresarial en Estados Unidos y ampliar su red de contactos con perfiles de alto valor.