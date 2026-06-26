El modelo de desarrollo social sostenible de La Rioja, premio Merca2 en la categoría 'Paisaje y Futuro'

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, asiste a la gala de entrega de premios de la séptima edición de los Premios Merca2 - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los 'Premios Merca2', que este año cumplen su VII edición, han otorgado a La Rioja su premio en la categoría 'Paisaje y Futuro', un galardón con el que se reconoce la labor del Ejecutivo autonómico en la promoción de un modelo de desarrollo rural sostenible, capaz de integrar vino, turismo, paisaje, pueblos vivos y cultura local.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha recibido, de manos del Riojano Ilustre 2024 Fernando Riaño, este premio durante una gala celebrada en Madrid, en la que también se ha reconocido al Ayuntamiento de la capital de España, a Iberia o IFEMA, entre otras entidades, en las 15 categorías contempladas.

Estos galardones están impulsados por el diario económico digital Merca2, en colaboración con la Fundación Marqués de Oliva, y reconocen la excelencia económica, social y empresarial en España. Un jurado profesional, integrado por expertos de prestigio en el ámbito empresarial, evalúa las candidaturas y, entre los principales criterios se tienen en cuenta figuran la aportación al desarrollo económico, valores corporativos, liderazgo y capacidad de referencia.

Cabe recordar que el Gobierno de La Rioja ha impulsado y aprobado la primera Ley de Protección del Paisaje de la Comunidad, precisamente desde la convicción del valor estratégico y vital del territorio y la riqueza paisajística que atesora La Rioja.

Durante la entrega del premio, el presidente regional, Gonzalo Capellán, ha destacado que "el paisaje es uno de los grandes activos del futuro de nuestra región. El paisaje es la mejor expresión de la perfecta simbiosis entre lo físico y lo humano, entre el territorio y las personas que han moldeado y dado forma al espacio físico a lo largo del tiempo".

Capellán ha recalcado que "La Rioja se caracteriza por atesorar una variedad de paisajes y una extraordinaria biodiversidad que debemos conservar y mimar garantizando su sostenibilidad".

El presidente riojano también ha querido señalar que "el paisaje va mucho más allá de la importancia económica, que la tiene, su valor excepcional se debe a la profunda dimensión social, territorial y cultural que reúne".

En ese sentido, ha subrayado que "en La Rioja todo tiene su origen en la tierra, en una tierra cuyos frutos surgidos del mimo y el cuidado de sus gentes hacen que nuestra región sea reconocida por la calidad de sus productos. La huerta riojana, sus frutales, sus cultivos y sus viñedos son consustanciales a la personalidad de La Rioja. Son el sostén de buena parte de sus municipios, parte viva de su mundo rural, pero también parte esencial de unos paisajes auténticos que son uno de los grandes atractivos turísticos de la región".

Conscientes del potencial que alberga la región, al mismo tiempo que responsables de la preservación de su riqueza paisajística, el Gobierno de La Rioja ha definido una estrategia turística sostenible, centrada en la cultura del vino como elemento vertebrador, a la vez que aglomerante de otros valores singulares como la gastronomía, el patrimonio o la naturaleza.

La Comunidad Autónoma riojana se consolida como destino enoturístico líder en España, con 1.164.388 visitas el año pasado, un 5 por ciento más que en 2024. El modelo enoturístico de Rioja se adapta a las nuevas realidades del turismo del vino. Trasciende, desde hace tiempo, la visita clásica a bodega y avanza hacia una propuesta cada vez más amplia, experiencial y diversificada.