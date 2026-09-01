Moreno (IU) asegura que el presidente riojano "nos ahoga en cifras" con un discurso "vacío, hueco y poco ilusionante"

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, durante la celebración del Debate sobre el Estado de la Región, a 1 de septiembre de 2026, en Logroño, La Rioja - JPEG - Europa Press

LOGROÑO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de IU en La Rioja, Henar Moreno, ha considerado que el discurso del presidente regional, Gonzalo Capellán, en su primer día de intervención en el Debate sobre el Estado de la Región solo ha pretendido "ahogarnos en cifras" sin ser consciente de la "situación real de los riojanos". Unas palabras -ha dicho- "vacías, huecas y poco ilusionantes".

Tras escuchar -durante dos horas y media- al presidente en la Cámara riojana, la también portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, ha valorado que sus palabras "son muy poco coherentes con este verano. Ha pisado territorio pero no recoge las realidades y las necesidades de nuestra comunidad autónoma".

"No ha hablado de trabajadores, solo habla de grandes cifras y de inversiones pero no resuelve los problemas de la gente", ha lamentado.

"DESTINA RECURSOS PÚBLICOS PARA COMPRAR VOLUNTADES"

De este modo, Moreno ha querido recordar a Capellán que los recursos públicos "deben destinarse a abordar las necesidades de la mayoría social" mientras que, a su juicio, la "política del presidente es más bien la contraria, destinar recursos públicos para comprar voluntades".

Además, para Podemos-IU la "gran ausente de este debate" ha sido "la mayor preocupación de los riojanos y de las riojanas que es la vivienda en alquiler".

Aún así -critica- "habla de armonía, de escucha, de diálogo pero no nos ha recibido a los portavoces de este Parlamento". La realidad, indica, es que "no le interesa nada de lo que tengan que aportar los demás".

Henar Moreno también ha querido preguntar a Capellán diferentes aspectos que no ha "nombrado" en el debate. Así, le pregunta: ¿Qué pasa con las listas de espera de la Atención Primaria?, ¿qué pasa con todos los estudiantes que se encuentran sin poder acceder al grado de FP por el que llevan peleando tanto tiempo?".

Pero también quiere saber: "¿Qué pasa con esos trabajadores que van a empezar en ERTE en las próximas semanas? o "con esos salarios de los trabajadores que no llegan a fin de mes".

A todo eso, indica Moreno, "el Gobierno de La Rioja nos da respuesta".

EL FERROCARRIL, "NI ESTÁ NI SE LE ESPERA"

Como también le ha recriminado, "Capellán comenzó diciendo que ésta iba a ser la legislatura del ferrocarril pero no sabemos dónde está. Ni está ni se le espera, todos los recursos públicos para el avión, todos los recursos públicos para el aeropuerto".

También le ha afeado que no apueste por el cuidado del medioambiente o por la lucha contra el cambio climático. Presume también, indica Moreno, "de inversión en dependencia y nos encontramos con que no atiende a quien realmente está soportando esa atención a la dependencia, que son las trabajadoras".

Ante todo ello, explica, "este miércoles tendremos la opción de plantear alternativas y decirle al presidente que si de verdad quiere construir esa Rioja en armonía, que escuche nuestras propuestas de resolución y que ponga en el centro esta Rioja que todos y todas conocemos".

Finalmente, Moreno también ha criticado las palabras del presidente con respecto a la situación en Ceuta. "Pide solidaridad para ellos pero debería empezar por dar ejemplo y acoger a esos niños y niñas que se encuentran en enorme vulnerabilidad y de aquellos migrantes cuyos expedientes pueden ser tramitados también desde la península para no sobrecargar como ya está a la ciudad de Ceuta".