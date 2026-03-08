La morosidad en el alquiler en La Rioja se incrementa un 12,6% en 2025 y supera los 4.000 euros de media

Imagen de archivo de una vivienda en alquiler - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mercado del arrendamiento residencial en La Rioja registra una tendencia de crecimiento en los niveles de impago, según el informe "Situación de la Morosidad en el Alquiler en España en 2025", elaborado por el Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro.

Este informe revela que la comunidad autónoma ha cerrado el ejercicio con una deuda media de 4.098,7 euros. Esta cifra se sitúa por debajo del promedio nacional de 8.489,3 euros, pero refleja la consolidación de una tendencia alcista en la región.

Si se pone en relación esta cuantía con el precio medio del alquiler en la región durante 2025, la deuda en el territorio riojano equivaldría a menos de seis meses de impago.

Este dato se obtiene al cruzar la morosidad media registrada con el precio medio del arrendamiento en la localidad, lo que permite identificar la profundidad temporal del impago en la región.

En cuanto a las cuantías absolutas, La Rioja se sitúa en el bloque de regiones con los niveles de impago más bajos del país, generalmente por debajo de los 5.000 euros.

El análisis territorial de 2025 confirma que la cuantía de la deuda está directamente relacionada con las rentas de alquiler y el dinamismo económico de cada zona.

En este sentido, el esfuerzo financiero que los inquilinos deben destinar al pago de las mensualidades ha alcanzado límites críticos en todo el país, situándose en una media del 34% de sus ingresos mensuales.

CRECIMIENTO INTERANUAL.

Respecto a la evolución de la morosidad, el análisis de la variación porcentual revela un crecimiento significativo con respecto al ejercicio anterior en el conjunto de la comunidad.

Si en el periodo de 2023 a 2024, La Rioja registraba un incremento del 2,8%, los datos de 2025 muestran que la variación interanual ha escalado hasta el 12,6%.

Estos datos confirman que el crecimiento de la morosidad en La Rioja ha seguido la inercia del indicador nacional, el cual ha experimentado una subida del 16,5% en 2025 frente al 4,2% del año anterior.

El salto cuantitativo refleja que el desajuste entre los salarios y el precio de los alquileres ha llegado a un punto límite, consolidando una tendencia alcista en la totalidad del mapa nacional, donde ninguna provincia española registra ya un descenso en su morosidad.

Incluso en mercados tradicionalmente asequibles como el riojano, la tendencia es alcista, según los datos del informe del Observatorio del Alquiler.

Esta entidad está impulsada por la Fundación Alquiler Seguro, con un equipo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos (URCJ), la Universidad Complutense de Madrid (UCM) e investigadores de la Cátedra de la UNESCO de la Universidad Rovira I Virgili de Tarragona, es el primer centro de investigación en España especializado en el mercado del alquiler.