Un motociclista, trasladado al San Pedro tras salirse de la vía en la LR-259 en Galilea

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motociclista ha resultado herido a última hora de esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Galilea, según los datos facilitados por el Servicio Riojano de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 13,43 horas de este sábado, un particular ha alertado a SOS Rioja de la salida de vía de un motociclista en la LR-259, en el término de Galilea.

Desde el Centro de Emergencias se ha movilizado a Guardia Civil, Bomberos del CEIS y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del suceso, ha resultado herido el motociclista, que ha tenido que ser evacuado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.