Un motorista de 28 años trasladado a 'Los Manzanos' tras chocar con un coche en Logroño

Archivo - Hospital Viamed Los Manzanos - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 28 años ha sido trasladado al Hospital Viamed 'Los Manzanos' tras sufrir un accidente de tráfico, a las 15,13 horas, al colisionar con un turismo en la rotonda de la calles Luis de Ulloa y Madre de Dios de Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha informado a Policía Local de Logroño y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.