Un motorista de 53 años trasladado en ambulancia al Hospital San Pedro tras caerse de su moto en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un motorista de 53 años ha sido trasladado en ambulancia al Hospital San Pedro tras caerse de su moto, a las 13,32 horas, en la intersección de las calles Gustavo Adolfo Bécquer con Marqués de Larios, en Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.
Ha sido el propio accidentado el que ha informado al Centro de Coordinación, que ha dado aviso a Policía Local de Logroño y ha movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.