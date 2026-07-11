Un motorista de 60 años trasladado a Vitoria tras sufrir un accidente en Haro al chocar contra un coche

LOGROÑO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 60 años ha sido trasladado al Hospital de Vitoria tras sufrir un accidente en el punto kilométrico 40 de la N-124, dentro del término municipal de Haro, al chocar contra un vehículo, según ha informado SOS Rioja 112..

Desde este Centro de Coordinación Operativa SOS Rioja se ha informado del suceso a Guardia Civil y se han movilizado efectivos de Bomberos del CEIS Rioja, recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud y personal de mantenimiento de carreteras.

Como consecuencia del accidente, ha sido necesario interrumpir temporalmente la circulación en la vía para posibilitar el aterrizaje del helicóptero sanitario, ante la previsión inicial de realizar el traslado aéreo del conductor de la motocicleta que presentaba lesiones de gravedad, a un centro hospitalario de Vitoria. No obstante, tras la valoración realizada en el lugar por el equipo médico, se ha determinado finalmente más adecuado para el paciente, su traslado por vía terrestre, al Hospital Universitario de Txagorritxu, en Vitoria.

Por otra parte, en el turismo implicado viajaban cinco personas. Una de sus ocupantes, una mujer de 47 años, ha resultado herida y ha sido trasladada inicialmente al Centro de Salud de Haro. Tras su valoración, se ha determinado su posterior traslado al Hospital Universitario San Pedro de Logroño.