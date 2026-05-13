Moure, en el 182 aniversario de la Guardia Civil, asegura que "sin seguridad, no hay progreso"

LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El coronel de la X Zona de la Guardia Civil de La Rioja, Enrique Moure, ha señalado que el amplio despliegue de la Guardia Civil "constituye una de su mayores singularidades y contribuye a garantizar la igualdad de derechos y oportunidades en todo el territorio", teniendo claro que "sin seguridad, no hay progreso".

"Nuestro compromiso con la ciudadanía se refleja en los más de 3.000 auxilios realizados en La Rioja el año pasado; rescates en montaña, auxilio sanitarios, asistencia en accidentes de tráfico, así como muchas intervenciones que ponen de manifiesto la vocación de servicio que más allá mucho más del deber", ha reseñado.

Moure ha presidido, junto al jefe del Ejecutivo riojano, Gonzalo Capellán, y la presidenta del Parlamento regional, Marta Fernández Cornago, el acto de conmemoración del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, que se ha desarrollado en el acuartelamiento de Duques de Nájera en Logroño. Ha tenido palabras de recuerdo para los dos agentes fallecidos en Huelva cuando perseguían narcolanchas.

Ha señalado que los "valores y principios del Cuerpo han seguido desde su fundación -en 1844- hasta la actualidad". "La Guardia Civil siempre ha sido considerada como una institución que iba más allá de su actividad policial, siendo un elemento que ha dado presencia y visibilidad al Estado, que se ha hecho patente a través de las casas cuartel, distribuidas por todo el territorio nacional", ha añadido.

El coronel ha asegurado que "nuestro lema, el honor es mi divisa, es algo más que una simple frase, es un compromiso con la integridad y el servicio a los demás". Ha recordado que la Guardia Civil llegó a Logroño con un destacamento desde Burgos, a un lugar al que se le ha reconocido "dando nombre a una calle, denominada Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil; y desde entonces nuestra presencia en esta tierra ha sido constante y decisiva para la protección de los ciudadanos".

Moure ha destacado que en estos 182 años de historia, la Institución "no solo ha estado presente en España sino también en el norte de África, Guinea Ecuatorial, Cuba, Puerto Rico o Filipinas, siendo una organización similar a la peninsular".

No ha olvidado el papel de los agentes, señalando que "son el pilar en el que se asienta la institución", así como ha felicitado a aquellos que han pasado a la reserva, además de a los que han recibido una condecoración y a los más veteranos a los que se les ha hecho entrega de un diploma".

Precisamente el acto se ha iniciado con la entrega de 12 condecoraciones, una a un capitán, dos a dos sargentos, una para un cabo, y ocho para otros tantos agentes del Cuerpo. Además, se ha reconocido a dos personas que han pasado a la reserva, a ocho que se han retirado, y a cuatro veteranos.

"DESAGRADABLE" EL 23-F

De éstos últimos, ha tomado la palabra el teniente Antonio Garrido para agradecer dicho diploma, al tiempo que ha recordado sus diferentes destinos en la Guardia Civil, donde ingresó en 1955. Entre sus experiencias ha calificado de "desagradable" la que le tocó el 23 de febrero de 1981, con el Golpe de Estado de Tejero, ya que se encontraba "realizando el curso de oficial, y fui llamado, obedeciendo órdenes, a acudir al Congreso de los Diputados, teniendo que vivir esos momentos tan duros".

En el lado contrario, como situación más "agradable" estuvo "en un tejado, en las inundaciones de Sevilla, ayudando a una cría que llevaba en brazos, hasta que fuimos rescatados".

El homenaje a los que dieron su vida por España y la interpretación del Himno de la Guardia Civil ha cerrado el acto.