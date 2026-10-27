Muere a los 75 años el exalcalde de Logroño Tomás Santos

Archivo - El ex alcalde de Logroño, Tomás Santos, tras recibir la Medalla de Oro, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Logroño, a 20 de diciembre de 2024, en Logroño- Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El que fuera alcalde de Logroño, entre 2007 y 2011, Tomás Santos ha fallecido, a los 75 años de edad, tras permanecer varios días ingresado en el Hospital San Pedro de la capital riojana. La muerte del exprimer edil se ha producido casi cinco meses después del fallecimiento del que fuera también alcalde -entre 2000 y 2007- de la capital, Julio Revuelta.

Tomás Santos Munilla (Logroño, 26 de noviembre de 1950) fue nombrado alcalde de Logroño en junio de 2007 una vez que su partido, el PSOE, selló un pacto histórico con el Partido Riojano. En aquel momento, y tras largas semanas de negociaciones, los socialistas y regionalistas (PR) -con Miguel González de Legarra al frente- lograron llegar a un acuerdo y desbancar de la Alcaldía al PP que llevaba 12 años al frente del Consistorio.

Entre algunos de los impulsos más importantes que realizó como alcalde en la ciudad destacan proyectos de gran calado urbano, así como culturales y sociales como fue el impulso definitivo al soterramiento del ferrocarril o la rehabilitación y dinamización del Casco Antiguo. En su legislatura, además, y entre otros innumerables proyectos, potenció la Oficina Municipal de Vivienda.

Santos Munilla (militante del PSOE desde 1979) permaneció como primer edil cuatro años, hasta junio de 2011, cuando en las elecciones de mayo perdió la Alcaldía ante el PP, encabezada por Cuca Gamarra, quien consiguió una mayoría de 17 concejales en el Ayuntamiento.

En su faceta personal, y a pesar de nacer y vivir en Logroño, su figura ha estado muy vinculada a la localidad riojana de Torrecilla en Cameros. Casado y padre de dos hijos, Tomás Santos compaginó su carrera política con una dilatada trayectoria profesional en el sector privado y sindical. Entre otros, ejerció como perito mercantil, fue empleado del Banco Popular y ocupó el cargo de tesorero en el sindicato UGT.

A lo largo de su vida también ocupó cargos institucionales como miembro del Consejo de Valdezcaray y presidente del Consejo Asesor de RTVE en La Rioja.