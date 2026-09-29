Una mujer de 34 años trasladada a Los Manzanos tras colisionar dos vehículos en Avenida de Burgos en Logroño

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja
Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: martes, 29 septiembre 2026 17:48
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   LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer de 34 años ha sido trasladada al Hospital Viamed 'Los Manzanos' tras colisionar, a las 14,24 horas, dos vehículos, a la altura del número 2 de Avenida de Burgos en Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

   Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha dado aviso a Policía Local y se han movilizado a los recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud.

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