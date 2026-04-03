Una mujer de 68 años, trasladada al Hospital San Pedro tras sufrir un atropello en San Vicente de la Sonsierra

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Europa Press La Rioja
Publicado: viernes, 3 abril 2026 17:50
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   LOGROÑO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer de 68 años, y vecina de Logroño, ha sido trasladada al Hospital San Pedro de Logroño después de sufrir un atropello en San Vicente de la Sonsierra, tal y como ha informado el SOS Rioja.

   A las 10:58 horas de hoy, un particular ha comunicado al Centro de Emergencias el atropello de una persona en la calle Las Cuestas de San Vicente de la Sonsierra.

   Desde SOS RIOJA se han movilizado Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se ha alertado a Guardia Civil.

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