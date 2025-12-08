Una mujer, afectada en un incendio del bar del polideportivo municipal de Rincón de Soto

Archivo - Nuevo camión de Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado afectada esta pasada tarde-noche en un incendio declarado en el bar del polideportivo municipal de la localidad riojana de Rincón de Soto, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 19,28 horas de este domingo, un particular ha comunicado al Centro de Emergencias la existencia de un incendio en el bar del polideportivo municipal de Rincón de Soto.

Desde SOS RIOJA se han movilizado a Bomberos del CEIS y a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Guardia Civil.

El incendio ha afectado a una plancha de cocina. Como consecuencia del suceso, una mujer de 47 años y vecina de la localidad, ha resultado afectada por inhalación del polvo del extintor de humos del local , por lo que ha tenido que ser trasladada al Centro de Salud de Alfaro.