Una mujer, trasladada al San Pedro tras volcar su vehículo en la AP-68 en Alcanadre - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha tenido que ser trasladada esta mañana al Hospital San Pedro de Logroño, tras resultar herida en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP-68, a la altura del término municipal de Alcanadre, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 8,47 horas de este sábado, SOS Rioja ha recibido el aviso de varios particulares informando de la salida de vía de un turismo con vuelco en la autopista AP-68, km 157, en el término municipal de Alcanadre.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos de CEIS Rioja, Bomberos de Lodosa, recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud y mantenimiento de carreteras AP-68.

Como consecuencia del accidente, la única ocupante del vehículo, una mujer de 40 años, se encontraba atrapada, por lo que los bomberos han tenido que excarcelarla. Finalmente, ha sido trasladada en ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño.