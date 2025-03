Las mujeres con cuerpos no normativos reciben "comentarios de enorme violencia en entornos médicos y escolares"

Un estudio de UNIR pone sobre la mesa cómo diariamente las jóvenes reciben comentarios que descalifican sus cuerpos

LOGROÑO, (EUROPA PRESS)

La investigadora de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) María Calado ha apuntado cómo las mujeres con cuerpos no normativos, por encima del Índice de Masa Corporal establecido, reciben comentarios de "enorme violencia tanto en entornos médicos como escolares".

Calado es autora del estudio 'Mujeres jóvenes y trastornos de conducta alimentaria', en el que participaron más de 660 mujeres, entre dieciocho y treinta años, que padecían algún trastorno de la conducta alimentaria.

El estudio ha permitido poner de manifiesto cómo diariamente las jóvenes reciben comentarios que descalifican sus cuerpos. Algo que se relaciona con que las mujeres suponen el noventa por ciento de los casos de trastornos de la conducta alimentaria.

La situación no sólo "está relacionada con los estereotipos de género" sino que, además, los casos de trastornos de la conducta alimentaria han aumentado por la imagen que aparece de las mujeres, que ya estaba "cosificada", en las redes sociales.

A las chicas, ha relatado, la primera dieta se la ponen en la consulta médica en casos en los que, en realidad, "estaban sanas pero lo único que tenían era un índice de masa corporal que no se ajustaba al peso normal".

Es algo que ocurre porque en las consultas médicas hay un seguimiento y una medición del peso, "pero no se tiene en cuenta si simplemente es por hábitos alimentarios o si el cuerpo de esa mujer, o de esa niña, es así, por encima del Índice de Masa Corporal".

Frente a esto, "hay un montón de estudios donde se está desaconsejando usar el Índice de Masa Corporal". "Con lo cual, vamos tarde, porque los protocolos en todas las consultas van en función del IMC", ha señalado.

"Desde mi punto de vista", ha indicado, "el problema es que el decir que una persona está obesa y eso es una enfermedad, o no, dependa de un parámetro físico, bien el peso, bien la circunferencia, porque eso va en contra de todo lo que dice la Organización Mundial de la Salud".

Frente a esto, lo que dice la OMS es que "salud y enfermedad dependen de múltiples factores", entre ellos, "ambientales, genéticos, sociales y vivivenciales".

Hoy en día, "nos estamos encontrando que se están produciendo situaciones de violencia en entornos que deberían ser seguros, como el escolar y el médico".

Ha puesto el ejemplo de una campaña de prevención de la obesidad y cómo la puede vivir "una chica que, biológicamente, tiene un cuerpo gordo" y a la que "se está estigmatizando y diciendo que todo depende de lo que haga de ejercicio y de su alimentación, cuanto el peso tiene un fuerte factor biológico".

Si bien "estamos empezando a ser conscientes de que es necesaria la diversidad corporal, en las series las mujeres gordas aparecen enormemente estereotipadas".

Salen "comiendo, glotonas, con falta de control, poniéndose a dieta y continuamente en un ciclo de restricción". Los personajes "continúan estereotipados".

En este entorno, ha señalado cómo "a las mujeres se les pone un plus" indicado: "Tú no puedes estar en igualdad de condiciones en la sociedad cuando se te pude un plus de cosificación".

Así, se ha referido no sólo a la delgadez que impera sino a cómo las camisetas de deporte que se venden para las niñas son más entalladas; o a cómo la vestimenta del equipo de voleibol femenino son bikinis mientras ellos llevan ropa ancha.

"Eso te pone en un punto de partida diferente al hombre, al que no se le espera ese nivel de exigencia" y choca con "lo que deberíamos alcanzar", que es "una sociedad igualitaria".

SORORIDAD Y VISUALIZAR

Calado se ha referido a la campaña que ha sacado el Ministerio de Sanidad sobre la menopausia, calificándola de "maravillosa" porque "muestra un espacio de sororidad entre mujeres, de diversidad corporal, con un cuerpo en funcionamiento".

Ha valorado que se vean "campañas de ese tipo que empiezan a trabajar problemas de salud de las mujeres que hasta hace nada estaban invisibilizados", considerando que "hay que trabajar en esa dirección".

"Yo creo que uno de los grandes problemas en la salud de la mujer es que se han invisibilizado nuestros trastornos, que nosotras los veíamos como algo individual, como algo que nos pasaba a cada una de nosotras, en nuestro espacio, en nuestra casa", ha considerado.

Todo cambia "cuando empezamos a hablar de los problemas que tenemos, de lo insatisfechas que estamos, de lo que nos limita nuestras vidas; cuando empezamos a hablar de la menopausia, de todo eso que estaba invisible, soterrado".

Entonces, "nos damos cuenta de que es un problema social, estructural, que nos pasa todas" y se ve "que hay que cambiar". Ahí es "cuando vemos que estamos en la dirección correcta para que se produzcan cambios".

Ha mostrado, en este sentido, lo "increíblemente sorprendida" que se ha quedado con la red que se generó alrededor de este estudio, que estaba planteado con profesionales de Galicia.

Calado le propuso al Instituto de las Mujeres un cambio, que se hiciera on line para que pudieran acceder profesionales que estaban trabajando "desde un enfoque no pesocentrista" y que tenían en cuenta la perspectiva de género. Se encontró "mucho interés".

Colaboraron profesionales de la salud mental, trabajadoras sociales y, también, entre otros, educadoras; y es que "en la educación hay que hacer mucho, porque la cosificación de las mujeres se puede abordar en colegios e institutos".