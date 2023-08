Una multitudinaria 'bicicletada' recorre el centro de Logroño para exigir el mantenimiento de los actuales carriles bici

LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una multitudinaria 'bicicletada', convocada por 'Ecologistas en Acción', ha recorrido el centro de Logroño para exigir el mantenimiento de los actuales carriles bici. La protesta ha partido, a las 19,00 horas, de la plaza del Mercado, para posteriormente recorrer, entre otras, la calles Sagasta, María Zambrano, Avenida de Portugal u Once de Junio.

Los participantes en la manifestación en bicicleta han portado carteles con frases como 'Pedalea por tu salud'; 'Conrado no seas malvado'; 'En Avenida de Portugal, el carril bici no hace ningún mal'; 'Ahora más que nunca, úsame' -con un dibujo de una bicicleta; o 'Menos humos, quema grasa, no gasolina'.

Ecologistas en Acción ha recordado que el cambio climático y la contaminación del aire "son problemas graves, ante los que las autoridades municipales deben actuar, facilitando las alternativas sostenibles al uso del vehículo privado motorizado, incluida la movilidad activa y no contaminante. No se puede destruir lo ya avanzado".

En esos términos se ha expresado a los medios de comunicación, Pedro Ballesteros, que ha actuado como portavoz del colectivo, recordando que "es cierto que en las elecciones el Partido Popular hizo bandera de ese descontento por infraestructuras que todavía no se comprendían bien, y de hecho todavía están por explicarse mejor y comprenderse".

No obstante, ha apuntado que "como usuarios de las bicicletas, pretendemos llamar la atención sobre esto", en que estas infraestructuras realizadas "son un carril seguro, porque está diseñado con estándares europeos que han sido premiados internacionalmente y se llevan usando en centro Europa muchos años".

"El carril y la infraestructura que lo acompaña permite el uso de la calle para otros medios, es decir, la carga y descarga de las mercancías, si bien el problema está ocupado indebidamente por vehículos que no deberían estar ahí", ha añadido Ballesteros, que ha recordado que la solución "pasaría por un control y una regulación correcta de esas zonas de carga y descarga".

Por otra parte, ha señalado que "no nos consta, que ni en servicios de urgencias de hospitales, ni en bomberos, con los que hemos consultado, que haya algún hecho que haya demostrado que se compromete esa seguridad".

Por ello, Ballesteros ha concluido señalando que "la infraestructura es segura, se puede utilizar, no plantea graves problemas, más allá del inconveniente de que alguna persona para llegar al sitio exacto tiene que aparcar y andar un par de minutos".