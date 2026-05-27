Muñoz (CCOO) descarta los convenios 'franja' y defiende un Estatuto Marco "conjunto" que respete "singularidades"

El secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO a nivel estatal, Humberto Muñoz. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO a nivel estatal, Humberto Muñoz, ha asegurado que "no cree" en los "convenios franja" que se aplicaban antes de la Constitución y defiende un convenio conjunto como el Estatuto Marco para todo el Sistema Nacional de Salud, incluido a los médicos, reconociendo "eso sí" las singularidades de cada categoría.

Humberto Muñoz ha participado este miércoles en Logroño en un acto institucional de CCOO en el que se han abordado las principales líneas de trabajo y posicionamientos sindicales en relación con las negociaciones del Estatuto Marco. Un encuentro que también ha servido para resolver dudas y para ayudar al personal estatutario del Servicio Riojano de Salud.

Acompañado de su Comisión Ejecutiva, Humberto Muñoz ha considerado que el anteproyecto de ley del nuevo Estatuto Marco, firmado recientemente con el Ministerio de Sanidad y que se encuentra en fase de recorrido por el Consejo de Ministros antes de ser enviado al Parlamento como Proyecto de Ley, cuenta con unas líneas maestras "importantes" que benefician "a todos".

UN CONVENIO "PARA TODOS"

Para Muñoz -que es también doctor en Medicina y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria- esta reforma "era urgente y necesaria" porque trata temas en derechos fundamentales para el millón de trabajadores y trabajadoras que componen la plantilla del Sistema Nacional de Salud tanto en materia de jornada, de descansos, de carrera profesional, de ordenación y limitación de las guardias, de jubilación anticipada, de jubilación parcial y de clasificación profesional.

Como ha insistido, el acuerdo es positivo porque "el Sistema Nacional de Salud es un todo y su plantilla debe tener un solo convenio, eso sí, reconociendo las singularidades de todas las categorías profesionales incluidas, como así se hace".

En este sentido, ha reflexionado, "no me parece que sea una solución volver a los convenios 'franja' y que cada categoría negocie por su cuenta".

Ante esta situación, y preguntado sobre las huelgas que mantienen los médicos en contra de dicho Estatuto, Muñoz explica que los médicos, como una parte "importantísima" de la plantilla del Sistema Nacional de Salud, están incluidos en este Estatuto porque trabajan en equipo y de forma coordinada con el resto de las categorías.

Por tanto, indica, "es fundamental el papel del facultativo pero también lo es el papel de la enfermera, del celador, del técnico, del personal de mantenimiento y, en definitiva, de todas aquellas personas que, como digo, cada día ponen en marcha el Sistema Nacional de Salud".

VE "GENEROSO" UN CAPÍTULO PROPIO PARA LOS MÉDICOS

Además ha recordado que los sindicatos médicos también han estado presentes en la negociación "desde el minuto uno" y considera una "concesión bastante generosa" que tengan un Capítulo Propio algo que ve que "no solo no es necesario sino que no es conveniente porque va contra el concepto de la sanidad pública".

Por tanto, prosigue, "queremos mejorar las condiciones laborales y los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras pero hacerlo solo de una categoría a costa de los demás, no".

Volviendo a las jornadas de huelgas que los médicos van manteniendo una vez al mes en contra de dicho Estatuto Marco, Muñoz, como sindicalista, "no reniega de este derecho" pero, como matiza, "el anteproyecto que se ha firmado y que se ha negociado durante casi cuatro años cambia por completo la normativa actualmente vigente, incluido, insisto, todo lo que afecta a lo que más le pueden preocupar a los médicos y a las médicas actualmente, sobre todo la regulación de la jornada y las guardias".

En este sentido, explica, "hay logros impensables hasta este momento, como que el tiempo máximo de guardia sea de 17 horas". Ordenar esta jornada "de una manera que proteja la salud laboral y los derechos de los trabajadores y también los derechos de la ciudadanía a recibir una asistencia sanitaria de calidad es fundamental".

Y precisamente, este nuevo texto conjuga "bien" estas cuestiones "protege a todos los trabajadores y a las trabajadoras y a los ciudadanos".

"NO FALTAN FACULTATIVOS"

A pesar de que entre las reivindicaciones de los médicos se encuentra la falta de facultativos, Muñoz considera que en este país la ratio de médicos por cada 100.000 habitantes es igual o superior a la de los países de la Unión Europea y a los países de la OCDE mientras que "donde tenemos un grave déficit, por ejemplo, en Enfermería".

"Cosa distinta es -matiza- cómo está ordenado asistencialmente el país y dónde están los médicos, porque es verdad que ha sido un estamento que tradicionalmente no ha sido bien tratado por las distintas administraciones, no solo la central".

"No faltan médicos en este país, en este país faltan una buena organización y unos correctos incentivos, no solo salariales, sino investigadores, profesionales, docentes, para que los médicos tengan un incentivo de quedarse en el sistema público y no se vayan fuera de España o a la privada".

TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS

En otro orden de asuntos, Muñoz también se ha referido a la huelga del próximo viernes de los Técnicos Superiores Sanitarios para exigir la aplicación del grupo B, en este sentido y al igual que ocurre con los médicos, Muñoz destaca que "nosotros secundamos las reivindicaciones, somos un sindicato de clases y luchamos por los derechos de todas las categorías. Por tanto no consideramos que sea lo más oportuno secundar o convocar una huelga para una sola categoría".

Como ha finalizado en su intervención son conscientes de la problemática específica que afecta a todos los técnicos y, por ello, "tenemos una propuesta de reclasificación para todos, no solo para los superiores, Comisiones Obreras no tiene que estar en una convocatoria que solamente pida avances para los técnicos superiores, sino que nuestra pelea trasciende eso, va más allá".

"Pedimos mejoras para los técnicos superiores, pero también para los técnicos medios, para el personal no sanitario, que incluye a decenas de miles de trabajadores de gestión y servicios y no solo a personal sanitario asistencial. Si hay capacidad de hacer convocatorias unitarias para defender esos derechos en común, allí estará Comisiones Obreras, para otras historias no estará", ha sentenciado.