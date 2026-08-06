Muro en Cameros acoge este sábado el XXXVI Día del Camero Viejo para reivindicar tradición e identidad

Muro en Cameros (La Rioja) - LA RIOJA TURISMO

LOGROÑO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio riojano de Muro en Cameros celebra el próximo 8 de agosto la XXXVI edición del Día del Camero Viejo, una cita anual itinerante que reúne a vecinos, familias y visitantes de la comarca para rendir homenaje a su cultura, sus tradiciones y su identidad.

Desde primera hora de la mañana, la localidad abrirá sus calles al tradicional mercado de artesanía e inicio de exposiciones. A lo largo de la jornada, pequeños y mayores disfrutarán de juegos populares y de actividades como un Escape Room familiar para descubrir los rincones del pueblo, así como talleres en vivo de elaboración artesanal de jabón, queso camerano y la demostración de elaboración de morcilla de extremo.

Además, podrán visitarse diversas dependencias de la localidad en las que observar objetos decorativos de antaño, útiles de labranza y ornamento litúrgico. Asimismo, se estrenará la exposición 'Mureños en nuestro recuerdo', una muestra que homenajeará a los mayores de la localidad con fotografías antiguas de las casas que habitaron.

El alcalde de Muro en Cameros, Miguel Ángel Terroba, señala que "el Día del Camero Viejo no es sólo una jornada de fiesta, sino el latido vivo de la comarca. Invitamos a los riojanos a visitar Muro en Cameros el día 8 en una jornada que demostrará que, frente a la España despoblada, la sierra tiene futuro".

El programa incluye la celebración de la Misa Camerana a las 12,30 horas en la Iglesia de Santa Margarita, seguida a las 13,00 horas por la actuación del grupo de danzas tradicionales de Muro en Cameros, que en esta edición cuenta con la colaboración de los grupos de los municipios vecinos de Jalón, Laguna y Cabezón de Cameros.

La gastronomía ocupa un lugar central en la festividad. Tras la multitudinaria comida popular en la carpa municipal, llegará uno de los momentos más esperados: la Feria del Vino (de 19,00 a 21,00 h), en la que se podrán degustar caldos riojanos acompañados de pintxos locales por un precio de 10 euros. La jornada festiva culminará al caer la noche con una verbena popular.

Desde la organización se ha querido agradecer de manera muy especial la implicación del tejido empresarial e institucional. Esta 36.ª edición ha sido posible gracias al patrocinio y apoyo de un total de 49 empresas y entidades colaboradoras, cuyo compromiso resulta fundamental para mantener viva esta cita emblemática de la sierra riojana.