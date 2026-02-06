Inauguración de la exposición 'Informadores Gráficos 2025' - AIG

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de La Rioja acoge hasta el 15 de marzo la exposición 'Informadores Gráficos 2025' que recoge 100 fotografías, 50 en formato papel y las otras de forma digital, del trabajo realizado por los reporteros gráficos en el último año.

Como novedad este año, todos los textos y pies de foto de la exposición, además de en castellano, estarán en inglés, como deferencia al enorme público turista que año tras año visita la exposición y el Museo de La Rioja.

Se trata de una muestra organizada por la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (AiG), que, además, en esta ocasión rinde homenaje al fotógrafo gallego, Xurxo Lobato, exponiendo parte de su obra, y al que ayer se le entregó la 'Insignia de Oro 2026' de la entidad.

Precisamente Lobato ha estado presente en la inauguración, junto al consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, al director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y el presidente de la Asociación de Informadores Gráficos (AiG), Óscar Solorzano.

Este último ha invitado a los riojanos y a las gentes que visiten nuestra tierra en las próximas semanas "a que recorran las imágenes más destacadas del fotoperiodismo de nuestra región durante el año pasado".

"Unas imágenes que nos recuerdan los acontecimientos más destacados en un año en el que vivimos buenas noticias, malas, tristes, humanas, y todas ellas capturadas con las miradas de los compañeros de asociación llenas calidad gráfica, pero también que denotan profesionalidad y trabajo constante".

Solorzano ha indicado que "son más de 50 imágenes impresas y hasta 100 en proyección, acompañadas de 12 vídeos, que hacen un balance de todo lo ocurrido en 12 meses que ya forman parte de la historia de La Rioja; un reflejo fiel de la sociedad y del tiempo que nos ha tocado vivir".

Por su parte, Pérez Pastor ha asegurado que "La Rioja es una tierra de talento, de mucho talento en muchos ámbitos de la vida, y el ámbito de los informadores gráficos y del fotoperiodismo es uno de ellos con motivos y méritos propios, algo que atestiguan los 33 años recogidos en los sucesivos anuarios que aquí se exponen y que van a estar disponibles en la página web de la Asociación de Informadores Gráficos".

Ha señalado que la muestra "tradicional" sirve para hacer una "recapitulación echando la vista atrás y recordar cómo fue el año anterior en términos informativos". Un trabajo "esforzado a lo largo del año por llegar en el momento exacto, por hacer el encuadre preciso para que la fotografía sea relevante, para que ese plano, ese y no cualquier otro, contenga las más de mil palabras que dicen que hace falta para que una fotografía tenga el relieve necesario", ha concluido.

Lobato, en su intervención, ha destacado la "sorpresa agradable" que le ha supuesto ver el "montaje" -realizado por Susana Baldor- en el Museo de La Rioja, al tiempo que ha puesto en valor "la gran calidad de las fotografías, en la que destaca tanto su técnica como el contenido fotoperiodístico".

El premiado fotógrafo gallego ha señalado que se siente ya "un riojano más", destacando asimismo la buena relación entre los fotoperiodistas riojanos ya que "en muchos lugares los fotógrafos andamos a codazos y aquí andan a abrazos".