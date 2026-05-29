El Museo de La Rioja se "llena de vida en verano" con múltiples actividades para ofrecer "un espacio abierto a todos" - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo de La Rioja (plaza San Agustín, 19, Logroño) vuelve a llenarse de vida en el periodo estival con una programación "intensa y de calidad" que pasa por exposiciones, talleres, visitas guiadas, escuela de verano, conciertos y actividades para todos los públicos con el fin de ofrecer un espacio "vivo" y "abierto a la ciudadanía".

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y la directora del Museo, Rocío Coletes, han presentado este viernes la programación estival de dicho Museo que se complementa con visitas guiadas -los domingos- al Museo Etnográfico-Casa Encantada de Briones.

Desde el Museo de La Rioja, su directora ha querido poner en valor el esfuerzo realizado para conseguir esta programación que llega "tras meses de mucho trabajo, conversaciones, propuestas y análisis". Toda la información estará próximamente en la web del museo (https://www.museodelarioja.es/) y en un folleto con toda la programación y con las fechas incluidas para que la ciudadanía pueda organizarse.

Así las cosas, el Museo ofrecerá de junio a septiembre cuatro talleres, una Escuela de Verano -con un total de 6 semanas- visitas al Museo y a la Casa Encantada así como la posibilidad de conocer la muestra permanente y otras exposiciones, entre otras.

"CARÁCTER RIOJANO"

Iturriaga ha subrayado el carácter riojano de algunas de las nuevas propuestas, como el taller 'Scriptorium: el lettering de los monjes medievales en los monasterios de La Rioja', inspirado en los antiguos scriptoria vinculados a San Millán de la Cogolla. "No hay mejor lugar que La Rioja para abordar esta temática vinculada al origen de nuestra lengua y al patrimonio medieval", ha afirmado.

Por su parte, Rocío Coletes ha señalado que esta edición incorpora nuevas temáticas vinculadas tanto a las exposiciones temporales como al patrimonio arqueológico y medieval riojano. "Hemos diseñado actividades que permiten comprender las colecciones y el patrimonio desde la práctica y la creatividad, adaptadas a distintos públicos y edades", ha indicado.

Además, Coletes ha detallado que "todas las actividades, excepto las visitas guiadas, abrirán la inscripción 15 días antes de su celebración para facilitar la organización de las familias y favorecer que todas las plazas puedan ocuparse".

En el caso de los campamentos de verano, ha añadido que "cada participante podrá inscribirse inicialmente en dos semanas distintas y optar a una tercera en lista de espera, para dar oportunidad de acceso al mayor número posible de personas".

TALLERES

La programación de talleres del Museo de La Rioja ofrecerá actividades dirigidas a familias, jóvenes y adultos, con aforo limitado a 14 participantes y una duración aproximada de 60 minutos.

La primera propuesta será 'Bajo nuestros pies: misión arqueológica', dirigida a jóvenes y familias, que se celebrará el sábado 20 de junio, en horarios de 10,30 a 11,30, de 12 a 13 horas y de 18,30 a 19,30 horas; y el domingo 21 de junio, de 10,30 a 11,30 y de 12 a 13 horas. La actividad permitirá conocer las técnicas de excavación y análisis arqueológico mediante experiencias prácticas.

Ese mismo mes tendrá lugar el taller 'El alfar romano de Tritium Magallum: antefijas romanas. Arte y protección en el tejado', centrado en la arquitectura romana y la fabricación de antefijas decorativas mediante técnicas de clonado. La actividad se desarrollará el sábado 27 de junio para adultos, de 10,30 a 11,30 horas, y para jóvenes, de 12 a 13 horas; y el domingo 28 de junio para adultos, de 10,30 a 11,30 horas, y familias, de 12 a 13 horas.

Ya en septiembre se celebrará 'Scriptorium: el lettering de los monjes medievales en los monasterios de La Rioja', una actividad inspirada en los antiguos scriptoria medievales vinculados a San Millán de la Cogolla. El taller permitirá elaborar tintas históricas y practicar técnicas de escritura medieval. Está dirigido a adultos, jóvenes y familias y tendrá lugar el sábado 5 de septiembre, para adultos, de 10,30 a 11,30 y de 18,30 a 19,30 horas; para jóvenes, de 12 a 13 horas; y para familias, de 17 a 18 horas. El domingo 6 de septiembre se desarrollará para adultos, de 10,30 a 11,30 horas, y para familias, de 12 a 13 horas.

También en septiembre se celebrará 'Arqueochef. Calagurris Iulia Tabernae: molienda y sabores de Roma', una propuesta dirigida a jóvenes y familias que acercará al público la alimentación romana y el proceso tradicional de molienda de cereal. Tendrá lugar el sábado 12 de septiembre, de 10,30 a 11,30, de 12 a 13, de 17 a 18 y de 18,30 a 19,30 horas; y el domingo 13 de septiembre, de 10,30 a 11,30 y de 12 a 13 horas.

SEIS SEMANAS DE CAMPAMENTOS EN EL MUSEO

La programación incluye además una nueva edición de la escuela de verano 'Laboratorio de formas de mirar', dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 años. La actividad se desarrollará de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, durante seis semanas entre junio y septiembre.

Los campamentos comenzarán del 23 al 26 de junio con la propuesta '¿Cómo se recuerda un lugar? Laboratorio de huellas, mapas y rastros', que volverá a celebrarse del 13 al 17 de julio. Posteriormente, del 29 de junio al 3 de julio y del 24 al 28 de agosto, se desarrollará 'El museo de los colores raros. Laboratorio de pigmentos, luz y materia'. Finalmente, del 6 al 10 de julio y del 31 de agosto al 4 de septiembre tendrá lugar '¿A qué sabe la mano? Laboratorio de formas, herramientas y escultura'.

Rocío Coletes ha explicado que las inscripciones podrán realizarse desde 15 días antes del inicio de cada actividad y que cada participante podrá apuntarse inicialmente a un máximo de dos campamentos, con posibilidad de acceder a un tercero en lista de espera en caso de vacantes.

VISITAS GUIADAS Y CONCIERTOS DE VERANO

La programación incluye también visitas guiadas gratuitas tanto a las exposiciones temporales como a la colección permanente del Museo de La Rioja. Las visitas a las exposiciones temporales tendrán lugar todos los viernes a las 19 horas, mientras que las dedicadas a la colección permanente se celebrarán todos los sábados a las 11 horas. Además, con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología, los días 13 y 14 de junio se ofrecerán visitas especiales bajo el título 'Excavando el museo'.

Asimismo, continuará desarrollándose el programa 'El museo itinerante', dirigido a asociaciones, hospitales, residencias, guarderías y entidades sociales interesadas en acercar las experiencias artísticas y patrimoniales a colectivos con dificultades para visitar el museo.

La programación estival se completará con el ciclo de conciertos del Patio de doña Jacinta, en el Museo de La Rioja, con actuaciones de acceso libre hasta completar aforo. La apertura de puertas será a las 18,30 horas y los conciertos comenzarán a las 19 horas.

Por su parte, el Museo Etnográfico-Casa Encantada de Briones mantendrá sus visitas guiadas para público general todos los domingos últimos de mes, a las 12 horas, con entrada libre hasta completar aforo.