El Museo de La Rioja organiza hasta enero actividades para jóvenes, familias o escuelas y sacará el 'Museo fuera del museo'

El Museo de La Rioja ha organizado hasta el próximo mes de enero una amplio programa de actividades para jóvenes, familias o escuelas, e introducirá como novedad el programa 'Museo fuera del museo', que, como ha avanzado este viernes el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, buscará "acercar el arte a la ciudadanía".

Iturriaga ha dado cuenta de la "nueva forma" de comunicar la programación cuatrimestral del Museo -en este caso, desde octubre de 2025 hasta enero de 2026-, contenida en un dossier dividido en seis apartados: Familias, Escuelas, Jóvenes, Encuentros, Visitas guiadas y el 'Museo fuera del museo'.

"Una programación para todos, una programación familiar, una programación para jóvenes e incluso para centros educativos. Volvemos a abrir el museo, además de, por supuesto, toda la exposición permanente y todas las exposiciones temporales que nos acompañan a lo largo del año para presentar esta programación", ha reseñado el director general de Cultura.

Así, repasando apartado por apartado, en Familias -con seis acciones en total- ha destacado actividades como 'Paleurbana', mañana mismo, "con un paseo por el Museo con el geólogo Rubén Santos, que nos va a enseñar a descubrir e identificar fósiles urbanos y a leer las historias que nos cuentan"; el domingo 16, 'Taller de arquitectura' para "difundir el patrimonio mundial arqueológico", que culminará el 27 y 28 de diciembre con el III Festival Pequeños Arquitectos; y "una propuesta especial", los Laboratorios Santa Cecilia, con una visita temática a la colección 'musical' del museo, acompañado por un breve concierto participativo.

En el capítulo dedicado a las Escuelas, se abordarán dos actividades: '¿Cómo nacen los objetos?', para todas las etapas escolares; y el Campamento de Navidad, los días 26, 29 y 30 de diciembre y 2, 5 y 7 de enero dirigido a edades de 5 a 12 años, para descubrir la colección del Museo con actividades creativas.

En el bloque destinado a los Jóvenes -de 16 a 30 años- se contará con Juegos de Mesa elegidos especialmente para el Museo; y con 'Participa', en el que se anima a este colectivo a enviar música al Museo para que forme parte de la banda sonora del Departamento didáctico de la instalación.

Respecto a los Encuentros, Roberto Iturriaga ha recordado que es otra de las novedades que, además, "ya han comenzado y con gran éxito, completando aforos de Rioja Armónica Club, el 25 de octubre, y con Agustín Abadía, el 8 de noviembre".

El sábado 29 será el turno de Charo Anguiano y su colección de más de 4.000 muñecas; el 13 de diciembre estará la escritora Rikki Nitzkin; el 20, Agustín Martínez Renedo, con su albañilería tradicional; el 10 de enero, una visita al órgano de La Redonda; y el 31 de enero, cerrará el ciclo la profesora de la UPL Gema Peregó, experta en fibras vegetales.

VISITAS GUIADAS Y 'MUSEO FUERA DEL MUSEO".

En el quinto apartado, se continuará con la propuesta de las Visitas Guiadas, a la exposición temporal y las visitas permanentes para todos los públicos los sábados a las 11 de la mañana, donde se muestra la Sarga de Santa Ana, el retabloo del Torremuña, las Tablas de San Millán o las fíbulas romanas.

A ello se une, además, la opción de poder realizar visitas a la Casa Encantada de Briones y al Museo del Torreón de Haro, "concertando visitas en todos los casos, siempre a través del teléfono del Museo y el correo electrónico para poderlas organizar de la mejor manera posible".

Para concluir, Iturriaga ha hecho especial referencia al 'Museo fuera del museo', "con la primera de las acciones que es titulada el Museo Ambulante, donde el arte va a salir a la calle, va a ir a asociaciones, hospitales, residencias, entidades sociales que van a poder disfrutar de lo que hay en el museo, pero en otras instalaciones", para lo que se adaptará la salida y las piezas al centro en el que se vayan a mostrar.

En este sentido, ha detallado que "una vez que se pongan en contacto con el Museo, con la demanda que recibamos se va a estudiar el poder llevar unas piezas u otras, medida de lo que nos pidan y, por supuesto, con seguridad tanto en el desplazamiento como en la conservación de la pieza, eso los técnicos y profesionales lo irán decidiendo, siempre con intenciones de intentar llegar a todo lo que se pueda".

"Queremos que el arte, queremos que el Museo llegue a todos los rincones, no solo físicamente en este elemento patrimonial, histórico, artístico único como es la Casa de Espartero, sino a todos los lugares que por diferentes motivos no puedan venir, para que forme parte de la vida cotidiana de todos", ha explicado Iturriaga, quien ha finalizado apuntando que todas las actividades son de acceso libre y acceso gratuito, sujetas al aforo limitado.